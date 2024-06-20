捷克布拉格太空會議 我國太空中心首度受邀參與

TASA獲邀出席布拉格太空安全會議，吳宗信主任於「定義成功的策略夥伴關係」小組討論中，以「透過太空資訊交流建立夥伴關係」為題發表演說，左起為法國國家太空研究中心策略部門主任（CNES） Pascal Faucher，美國太空司令部國際合作主任Deanna L. Ryals，歐洲太空總署 （ESA） 政治事務特別顧問 Kai-Uwe Schrogl，TASA主任吳宗信，韓國太空安全研究院（KASS）副院長Il Seok Oh。（圖由國家太空中心提供）

2024/06/20 12:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國的國家太空中心（TASA）首度受布拉格太空會議邀請與會，TASA主任吳宗信表示，台灣有充分能力對國際太空社群貢獻，中國在國際上長期打壓台灣，更在太空領域阻礙台灣的國際交流，但這是世界各國的嚴重損失，盼未來有更多不畏極權的聯盟，在和平民主共同基礎接納台灣參與國際太空事務。

第7屆布拉格太空會議於16日至18日在捷克布拉格舉行，該會議由捷克的布拉格安全研究所（Prague Security Studies Institute, PSSI）主辦，自2011年以來，已成為歐洲、美國、日本三方針對太空安全議題的重要會議。由於近幾次會議關注太空競賽中地緣政治的影響，台灣屢次成為討論焦點，故PSSI今年特別邀請台灣的TASA出席會議，並在國科會協助下順利成行，這也是台灣首度獲邀正式出席，由吳宗信率團參加。

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該會議今年主題為「在全球太空競賽中形塑戰略夥伴」，吳宗信以「透過太空資訊交流建立夥伴關係」為題進行專題演講表示，在太空事務上的跨國分享，是提升區域安全、鞏固夥伴關係的關鍵，TASA自2010年起響應「守望亞洲」倡議，10多年來提供衛星影像，每年平均支援約29項災害事件，2022年亦成為資料分析者；除了亞太地區，也鼎力支援中南美洲友邦，協助災防應用。

吳宗信指出，除了福衛2號及5號的影像，TASA的福衛8號、9號計畫也已經啟動，未來陸續上線、提供在軌服務後，將可以提供更高品質的影像，也強調台灣希望跟國際太空社群建立更緊密的連結，積極與世界各國探詢資料共享的合作可能。

外媒Spacewatch Global關注，在中國打壓下，台灣強化太空安全更顯得刻不容緩，吳宗信受訪表示，中國在國際上長期打壓台灣，更在太空領域阻礙台灣的國際交流，但這樣的作法反而是世界各國的嚴重損失，也指出台灣有充分能力於國際太空社群貢獻，期盼未來能夠有更多不畏極權的聯盟，在和平與民主的共同基礎上，接納台灣參與國際太空事務。

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