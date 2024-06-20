為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

捷克布拉格太空會議 我國太空中心首度受邀參與

TASA獲邀出席布拉格太空安全會議，吳宗信主任於「定義成功的策略夥伴關係」小組討論中，以「透過太空資訊交流建立夥伴關係」為題發表演說，左起為法國國家太空研究中心策略部門主任（CNES） Pascal Faucher，美國太空司令部國際合作主任Deanna L. Ryals，歐洲太空總署 （ESA） 政治事務特別顧問 Kai-Uwe Schrogl，TASA主任吳宗信，韓國太空安全研究院（KASS）副院長Il Seok Oh。（圖由國家太空中心提供）

TASA獲邀出席布拉格太空安全會議，吳宗信主任於「定義成功的策略夥伴關係」小組討論中，以「透過太空資訊交流建立夥伴關係」為題發表演說，左起為法國國家太空研究中心策略部門主任（CNES） Pascal Faucher，美國太空司令部國際合作主任Deanna L. Ryals，歐洲太空總署 （ESA） 政治事務特別顧問 Kai-Uwe Schrogl，TASA主任吳宗信，韓國太空安全研究院（KASS）副院長Il Seok Oh。（圖由國家太空中心提供）

2024/06/20 12:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國的國家太空中心（TASA）首度受布拉格太空會議邀請與會，TASA主任吳宗信表示，台灣有充分能力對國際太空社群貢獻，中國在國際上長期打壓台灣，更在太空領域阻礙台灣的國際交流，但這是世界各國的嚴重損失，盼未來有更多不畏極權的聯盟，在和平民主共同基礎接納台灣參與國際太空事務。

第7屆布拉格太空會議於16日至18日在捷克布拉格舉行，該會議由捷克的布拉格安全研究所（Prague Security Studies Institute, PSSI）主辦，自2011年以來，已成為歐洲、美國、日本三方針對太空安全議題的重要會議。由於近幾次會議關注太空競賽中地緣政治的影響，台灣屢次成為討論焦點，故PSSI今年特別邀請台灣的TASA出席會議，並在國科會協助下順利成行，這也是台灣首度獲邀正式出席，由吳宗信率團參加。

該會議今年主題為「在全球太空競賽中形塑戰略夥伴」，吳宗信以「透過太空資訊交流建立夥伴關係」為題進行專題演講表示，在太空事務上的跨國分享，是提升區域安全、鞏固夥伴關係的關鍵，TASA自2010年起響應「守望亞洲」倡議，10多年來提供衛星影像，每年平均支援約29項災害事件，2022年亦成為資料分析者；除了亞太地區，也鼎力支援中南美洲友邦，協助災防應用。

吳宗信指出，除了福衛2號及5號的影像，TASA的福衛8號、9號計畫也已經啟動，未來陸續上線、提供在軌服務後，將可以提供更高品質的影像，也強調台灣希望跟國際太空社群建立更緊密的連結，積極與世界各國探詢資料共享的合作可能。

外媒Spacewatch Global關注，在中國打壓下，台灣強化太空安全更顯得刻不容緩，吳宗信受訪表示，中國在國際上長期打壓台灣，更在太空領域阻礙台灣的國際交流，但這樣的作法反而是世界各國的嚴重損失，也指出台灣有充分能力於國際太空社群貢獻，期盼未來能夠有更多不畏極權的聯盟，在和平與民主的共同基礎上，接納台灣參與國際太空事務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
太空中心改行政法人 火箭阿伯攬才：生活品質「相當正常」
2023/01/06 16:52

太空中心改行政法人 火箭阿伯攬才：生活品質「相當正常」
太空中心「三節入軌火箭」模型首度亮相 前進航太國防展
2023/09/14 18:29

太空中心「三節入軌火箭」模型首度亮相 前進航太國防展

新北地政局聯手永慶房屋 推「地籍異動通知」
日泰印星提供衛星影像、判識報告 助台灣地震後掌握災情
2024/04/19 14:30

日泰印星提供衛星影像、判識報告 助台灣地震後掌握災情
傳SpaceX將停供衛星服務給台灣 蓋拉格轟馬斯克恐違對美政府義務
2024/02/26 07:26

傳SpaceX將停供衛星服務給台灣 蓋拉格轟馬斯克恐違對美政府義務
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播