失智友善紀錄片《阿姨，上學囉!》屏東首映 日照長輩感觸深

《阿姨，上學囉!》20日上午於中影影城舉辦口碑場屏東首映會，日照長輩受邀觀賞，感觸深刻。（圖由屏東基督教醫院提供）

2024/06/20 11:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕失智友善紀錄片《阿姨，上學囉!》呈現高齡友善就業、失智照顧者心路歷程及失智友善社區等議題，將於7月19日上映，天主教失智老人基金會與屏基醫療財團法人附設長照機構今天（20日）上午於中影影城舉辦口碑場屏東首映會，日照長輩受邀觀賞，感觸深刻。

《阿姨，上學囉!》歷時2年多籌備拍攝，以「看見失智者的能力」為故事主軸，描述主角82歲劉王壁英和69歲郭秀珍女士，在罹患失智症後，雖然腦部認知退化導致人事物的遺忘，但對於過去擅長的事情，記憶依然留存，能有機會發揮所長、參與社會服務並實現自我，因而獲得成就感。

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聖若瑟失智老人養護中心護理組長戴玟婷表示，其實很多失智長輩走在路上跟一般人沒有兩樣，希望透過這部片讓大家對失智者不是只有看到疾病，而是可以看到他們的獨特性和還有的能力。

失智症不是正常老化而是腦部病變的疾病，根據衛生福利部委託辦理失智症流行病學調查推估，台灣失智人口超過30萬人，且65歲以上長者失智症盛行率，隨年齡增加有倍增的趨勢，對國人的健康及生活影響是需要被關注的議題。

屏基表示，2018年成立失智共同照護中心，6年來已協助1485位個案確診失智症、1384位個案及其家庭接受共照中心諮詢及轉介服務，降低照顧者壓力。

來自屏基醫療財團法人附設長照機構包括護理之家以及日照中心、豐田豐源日照、潮州光華日照、三地門日照的近百位長輩、家屬、志工及工作人員，今天應邀觀影，不少阿公阿嬤是第一次踏進戲院看電影，透過影片更加了解失智症，阿公阿嬤們對同齡者的故事更有深刻感觸。

映後天主教失智老人基金會副主任曾家琳、台北聖若瑟失智老人養護中心護理組長戴玟婷及屏東基督教醫院神經內科主任陳昶宏與民眾對談。本片呈現高齡友善就業、失智照顧者心路歷程及失智友善社區等議題。

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