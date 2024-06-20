熱爆！有冷氣吹的屏東西市場試賣 買菜民眾大讚好舒服

屏東西市場本週已有業者展開試賣。（記者羅欣貞攝）

2024/06/20 11:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全台「烤番薯」，屏東市的體感溫度甚至到攝氏37度，屏東縣政府將原傳統市場屏東「西市場」重新打造完成，本週開始試賣，室內已經開冷氣，消費者嘗鮮前往購物，直呼「太涼快了，好舒服」；西市場將於下週二（6月25日）試營運，7月16日開幕。

擁有40年歷史的屏東市西區公有零售市場，曾是台灣少數先進的摩登市場，但因建築物設備老舊、結構安全堪慮，屏東縣政府斥資1億9千多萬元改建，其中中央補助約8200餘萬元，打造南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，4月招商時反應相當熱烈，需要抽籤決定進駐攤商。

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西市場從本月18日起陸續有10多家攤商搶先試賣，室內已經開啟空調，許多消費者表示，最近天氣太熱，逛傳統市場總是汗流浹背，現在逛西市場有冷氣吹，真是太舒服了，買了熟食還能拿到2樓吃，十分方便。

屏東縣政府城鄉發展處指出，屏東西市場全區規畫16間店舖及78個開放式攤位，目前已有部分攤商進駐試賣，希望在開幕前完成調整，開幕後提供消費者最好的服務，試賣期間也歡迎民眾前往體驗。

屏東縣長周春米近日也透過臉書表示，屏東西市場華麗變身！這是屏東首座有空調的五星級綠建築市場，逛街買菜可以吹冷氣，攤位涵蓋在地生鮮、蔬果、熟食、生活百貨等日常所需，更有滿滿人情味，來西市場一次購足！屏東西市場6月25日起將試營運，7月16日正式開幕，「歡迎大家來逗熱鬧」。

屏東西市場本週已有攤商開始試賣。（記者羅欣貞攝）

屏東西市場2樓有用餐區。（記者羅欣貞攝）

美麗的屏東西市場。（記者羅欣貞攝）

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