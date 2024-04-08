全新屏東「西市場」飄文青風 招商說明會逾250人湧入

全新屏東「西市場」飄文青風，受到青年經營者喜愛。（記者羅欣貞攝）

2024/04/08 19:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全新改建落成、將傳統市場百貨公司化的屏東「西市場」3月29日啟動招商以來，已有近百人申請，今天（8日）下午在市場內舉辦的招商說明會，更吸引超過250人參加，反應相當熱烈，全區規畫16間店舖及78個開放式攤位，受理申請至4月19日，預定29日公開抽籤。

擁有40年歷史的屏東市西區公有零售市場，曾是台灣少數先進的摩登市場，但因建築物設備老舊、結構安全堪慮，屏東縣政府斥資1億9千多萬元改建，其中中央補助約8千2百餘萬元，打造南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，除有中央空調及無障礙電梯，還有戶外停車場、公園；今年（2024年）3月29日至4月19日受理招商報名申請，對象包含設籍屏東縣滿3個月以上自然人，以及立案法人、公司或商號。

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屏東縣政府城鄉發展處今天下午在西市場舉辦招商說明會，吸引超過250人參加，實地參觀攤位與店舖，還有人直呼「好文青喔！」、「南部太熱了，真的需要有冷氣的市場！」。

城鄉處說明，全區攤位規劃為蔬果區16攤、生鮮區12攤、百貨類20攤、飲食類30攤，租金依大小區分為A型月租7500元、B1型5800元、B2型5000元，其中有3攤因面臨洗手間月租減為4600元，鄰和平路有落地窗的店舖共9間，月租1萬5000元，2間無落地窗的店舖和鄰停車場5間店舖1萬2000元，水電費按表及自治組織管理費另計。

針對原攤商，城鄉處也說明，所申請的零售物品種類需與原來實際銷售種類相關，並享有兩輪抽籤機會，第一輪中籤者優先選攤位；此外，所有申請人在報名時就要選擇種類與攤位型，抽籤時各類各型分開抽，因市場營業時間是從上午7點到晚間7點，所以開放可2人共同經營一個攤位，中籤後合約從今年7月1日起至2028年6月30日，4年一期。

屏東「西市場」有店舖區。（記者羅欣貞攝）

西市場攤位明亮寬敞。（記者羅欣貞攝）

明亮挑高有冷氣的屏東「西市場」。（記者羅欣貞攝）

招商說明會超過250人參加。（記者羅欣貞攝）

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