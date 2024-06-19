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週四高溫飆36度 紫外線爆表防熱傷害

週四各地大多為多雲到晴。（資料照）

週四各地大多為多雲到晴。（資料照）

2024/06/19 21:17

爆表劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（20日）太平洋高壓勢力西伸增強，各地高溫普遍為31至35度，其中彰、雲、南、高、屏及花、東有局部36度以上高溫發生的機率，天氣炎熱，外出活動應注意防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，明天太平洋高壓勢力西伸增強，環境為偏南風，各地大多為多雲到晴，午後配合熱力作用，中部以北、東半部地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，清晨至上午，中南部地區因海陸風輻合作用，亦有零星短暫陣雨，降雨趨勢會比今日逐漸減少。

氣溫方面，明天各地高溫約31至35度，其中彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花連縣、台東縣有局部36度以上高溫發生的機率，天氣炎熱，外出活動應注意防曬並多補充水分。

紫外線方面，基隆市為「高量級」，澎湖縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

天氣風險公司提醒，午後各地山區及局部近山的區域，仍有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨的機會，整體降雨會往山區縮減，雨具可能還是要帶著，到山區、溪流邊活動的朋友仍要特別小心；各地高溫可能來到33至36度，局部區域會有36度以上的極端高溫機會，防曬、防中暑的準備一定要做好，避免熱傷害的情況發生。

空氣品質方面，明天環境風場為偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，中午受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

氣溫方面，週四各地高溫約31至35度，其中彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花連縣、台東縣有局部36度以上高溫發生的機率。（擷自中央氣象署）

氣溫方面，週四各地高溫約31至35度，其中彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花連縣、台東縣有局部36度以上高溫發生的機率。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週四基隆市為「高量級」，澎湖縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週四基隆市為「高量級」，澎湖縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，週四竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

空氣品質方面，週四竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

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