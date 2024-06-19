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嘉市減少身心障礙服務人員流動率 每月薪資補貼最高1萬4

嘉義市升級身心障礙服務，透過補貼身心障礙機構服務人員薪資、委外補貼身心障礙者接送車資等，給予身心障礙者更周延的照顧。（記者王善嬿攝）

嘉義市升級身心障礙服務，透過補貼身心障礙機構服務人員薪資、委外補貼身心障礙者接送車資等，給予身心障礙者更周延的照顧。（記者王善嬿攝）

2024/06/19 17:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府為提升身心障礙照顧品質及服務，今年辦理包括「身心障礙機構服務人員留才久任補助」、「困難個案照顧品質提升」等5個計畫，提供身心障礙服務人員每月每人年資加給、專業津貼等薪資補貼最高1萬4000元，減少流動率，讓身心障礙者照顧品質更有保障。

嘉義市副市長林瑞彥今天出席記者會表示，全市身心障礙人口近1萬6000人，佔總人口6%，今年總計投入8億餘元推動各項身心障礙者福利服務，包含公益彩券預算增加7000多萬元將身障服務部分再升級，其中主要5個計畫總經費約4600萬元，包括東、西區設置身心障礙者服務中心，通報、生涯轉銜、需求評估等「一條龍」服務；委託王李社會福利慈善基金會辦理「自立及社會參與」溫馨接送，提供中度以上視障、肢障或多重障礙者外出接送，每趟次補助50元、每月補助上限4次；「困難個案照顧品質提升」，針對招收嚴重情緒行為身心障礙者的機構及社區式服務據點，每月最高補助加強照顧服務費3萬6700元；「培力暨高照顧負荷關懷」，補助身心障礙福利團體協助身心障礙者家庭減壓，及關懷訪視獨居身心障礙者。

社會處長李思賢說，針對身心障礙服務機構常面臨找不到人或人員流動頻繁困難，自今年元月起給予轄內4個身心障礙機構服務人員留才久任補助，提供年資加給每人每月最高7000元、專業津貼每人每月最高2000元、雇主負擔勞健保及勞退費用最高5000元，總計每人每月薪資補貼最高1萬4000元，讓專業服務人才久任，提供身心障礙者更周延的照顧。

嘉義市副市長林瑞彥。（記者王善嬿攝）

嘉義市副市長林瑞彥。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府社會處長李思賢說明身心障礙服務升級計畫。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府社會處長李思賢說明身心障礙服務升級計畫。（記者王善嬿攝）

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