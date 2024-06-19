迪士尼退場後替補頻道未定案 NCC：本國自製節目不足

國家通訊傳播委員會（NCC）今天下午召開記者會。（記者蔡思培攝）

2024/06/19 16:35

〔記者蔡思培／台北報導〕迪士尼集團今年元旦起終止經營國家地理頻道、衛視中文台等5個有線電視頻道，國內有線電視業者也提出替補申請，許可期限預計今年6月底到期。國家通訊傳播委員會（NCC）今開會討論頻道變更，委員會認為部分替補頻道播送內容以外國節目為主，希望系統商提供更明確收視率、用戶滿意度等資訊，也可尋找更適合本國自製的頻道。

迪士尼集團旗下國家地理頻道（18台）、衛視中文台（31台）、衛視電影台（61台）、STAR Movies Gold（69台）及STAR World（78或79台）等頻道今年元旦結束經營，系統業者也送出替補頻道方案，包括BBC Earth、韓國娛樂台KMTV、CATCHPLAY電影台、amc最愛電影、BBC Lifestyle Channel、華藝MBC綜合台等頻道。

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頻道變更之許可期限原至今年3月31日，但NCC在3月底考量異動頻道多、上架期間短，仍需時間觀察消費者收視偏好與行為變化，依據《有線廣播電視法》、行政程序法等規定，同意頻道異動再延長3個月至6月30日，系統商應在5月31日前提供收視率、滿意度調查報告等資訊。

NCC今開會討論頻道變更，委員對於BBC Earth、CATCHPLAY、BBC Lifestyle Channel無太多意見。但部分委員認為衛視中文台、衛視電影台過去有播放本國製作的節目，欲替補31台的KMTV以韓國節目為主，欲取代61台的amc電影台則播放外語電影，希望系統商找可以有製作本國自製頻道，委員會也希望系統商6月底前再提供明確收視率、用戶滿意度等資訊，或有其他頻道備案。

NCC平台事業管理處專委黃睿迪表示，委員並非堅持頻道要做本國自製節目，而是認為新頻道與原本定位有所不足，希望系統尋找更以製作本國節目為主的頻道替代。黃也說，若系統商可以提出收視率、滿意度、未來等規劃說明，更有助委員會後續決定。

至於頻道是否會在6月底要求頻道停播、甚至出現空頻，黃睿迪表示，委員希望系統商盡快送件、若能在6月底前完成銜接最好，目前還沒確定會空頻。NCC主秘黃文哲也緩頰，不同委員有不同意見，但若原頻道為本國自製率高的頻道，現在改用外國頻道，是否妥適、符合消費者需求，希望系統商提出更完整的收視率、滿意度與委員會說明，6月底前一定會有決議。

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