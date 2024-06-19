竹縣府租地擴建二重國中校舍今開工 估2026年2月啟用

新竹縣二重國中擴校工程今天動土。（記者黃美珠攝）

2024/06/19 16:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣二重國中因為校舍老舊且空間不足，無法滿足人口持續增長的竹東二重地區學子就學需求，縣府經協調5名私地地主後，以年付租金施工，搭配自籌3.9億元工程款方式在私地上擴建校舍，今天正式動土開工，預計2026年2月將完工啟用。

縣府教育局長楊郡慈說，擴建校舍的基地就是仍努力爭取過關中的竹科3期都計區學校用地，分屬5名地主所有。經協調與溝通，地主們慷慨助學，才使得縣府得以用每年74萬多的租金先行租用這塊基地，另編列擴建工程款擴充二重國中校舍，在這一大塊私地上蓋校舍，使二重國中的腹地從原來的1.4公頃擴大為1.8公頃，大大優化該校師生的教學空間。

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楊郡慈說，後續科3期過關了，縣府辦理徵收土地之際，將優先透過抵配地的方式返還5名地主等值的土地。

縣府表示，目前二重國中共有27班，今年8月入學的113學年度新生將從原訂的9班增加為12班，好讓竹東外5里的學子未來都能就近入學。

新建校舍地上建物部分，將共有2棟地上4樓、1棟地上2樓以及1棟地上1樓的建築。其中2層樓的建物含有200席的國際會議廳和圖書館，單棟1層樓的則規劃了廚房和餐廳。整體可望擴建出30間教室，因此得以新增9個班級、共270名學生的就學機會。

縣府表示，二重國中在1956年創校至今，現有校舍從1990年代起陸續建造，已無法滿足當地的就學需求。

為此，縣府用説服地主同意，先出租土地給縣府蓋校舍，後再透過科3期區段徵收「轉正」的方式辦理擴校，所以縣府接著自籌擴建費用動工。

也正是因此，縣長楊文科今天在動土典禮致詞時霸氣說，縣府全力滿足就學需求，積極爭取中央支持地方建設，若中央不支持，縣府在財政許可下，也能自立自強、自己直接出錢去做。

新竹縣二重國中擴校工程今天動土。（記者黃美珠攝）

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