全國第2座蘇澳溪分洪工程 短短1年經費暴增32億元

蘇澳溪分洪工程將另闢隧道，將溪水分流出海，圖為蘇澳溪空拍圖。（資料照，一河分署提供）

2024/06/19 16:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳溪分洪工程計畫，去年3月行政院核定，總經費54億元；才短短1年時間，縣府提出修正計畫，經費暴增至86億元，中央要求縣府說明。縣府表示，該經費是2020年估算的數字，歷經這幾年物調，加上業界反應工程困難，經費過低，縣府才提報調整經費，預算修正符合規定。

2010年梅姬颱風，蘇澳地區降下豪雨，造成當地史上最嚴重水患，縣府提出蘇澳溪分洪道工程計畫，獲行政院同意辦理，參考新北市員山子分洪道成功經驗，在蘇澳溪新闢大型分洪隧道，把洪水分流到南方澳內埤出海，蘇澳溪雖是縣管河川，因工程浩大，中央全額支應經費。

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蘇澳溪分洪道工程是宜蘭縣規模最大的水利工程，由水利署第一河川分署代辦，預計7月辦理招標，2027年竣工，完成後將是全國第2座大型分洪道；一河分署今年3月辦理招商說明會，還是以54億元預算規模啟動。

未料，縣府在4月間向經濟部水利署提出修正計畫，總經費增加32億元，較原本經費暴增6成；中央對經費暴增感到不解，去年3月才核定的計畫，為何短短1年多時間，經費要增加這麼多？這到底是什麼原因？此案在業界也引起討論。

外界也質疑，如果現在的86億元是對的，代表去年核定的預算編製不實，草率行事；如果去年核定的沒有問題，那為何突然要多出32億元，工程內容差異是在哪裡？單一工程多出6成預算並不合理，中央必須作好把關。

縣府表示，54億元的預算，是2020年籌編的，該計畫一直到去年3月才核定，這幾年物價波動很大，一河分署理招商說明會，業界反應54億元中，分洪道（隧道）工程僅42億元根本不夠，隧道工程有崩坍、湧水等不確定因素，除施工困難，風險也高，再加上這幾年物調，材料、工資等都上漲，都有調整必要。

縣府指出，一河局重新概算，將隧道工程經費由42億元調高至67億元，這部分就多了25億元，另增加的7億元是用地費、管理中心、公共藝術與環境監測等工程物調，同時新增1棟環境中心建築，預算修正都經確實評估，修正計畫已報中央審核，盼盡速核定以利工程進行。

蘇澳溪分洪工程示意圖。（圖由宜蘭縣政府提供）

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