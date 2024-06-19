鼓勵遊台東農村深度體驗 水保署推3處亮點

水保署台東分署今天發表台東農村3處亮點體驗遊程。（記者黃明堂攝）

2024/06/19 15:50

〔記者黃明堂／台東報導〕台東農村風情是吸引遊客的特色之一，為鼓勵民眾深度體驗農村，農業部農村發展及水土保持署台東分署選定東市、海岸及縱谷各一處亮點，推出月桃、梅子及苦茶油的體驗遊程。

水保署台東分署今天發表農藝野生活創新體驗服務優化計畫的「油熱愛了梅May I love you」主題遊程，整合東市富豐、海岸銅礦及縱谷崁頂3個農村再生社區特色亮點，由東海岸原住民社區合作社、縱谷社區原住民合作社及銅礦11林業生產合作社設計體驗遊程，教導民眾動手榨苦茶油、製作梅子及月桃杯編織。

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在海岸山脈深山經營農場的青農李奇軍說，9成以上台東人沒聽過「銅礦」這個地名，位於深山，靠導航多半迷路。事實上，這裡曾是銅礦礦區，人口極盛時有兩千人，現在只有寥寥幾戶務農維生。這裡種了很多梅子、段木香菇，民眾探訪深山農村，聽聽墾荒的故事，還能動手製作軟Q梅。

縱谷社區原住民合作社則說，他們由水保署輔導農村再生，為了將農村產品對外銷售，成立合作社，苦茶是主力產品，原本只能低價將苦茶子賣給油商，現在則自行採購榨油設備，自行生產高品質苦茶油，利潤更好。民眾到崁頂可以自己動手鮮榨苦茶油。

位於志航基地旁的富豐社區發展月桃編織文化多年，民眾市區邊陲的稻田邊，就可走近阿美族部落，了解他們用一根根的稻草、一片片的月桃，找出農村再生的生命力，並可動手製作月桃杯墊。

水保署台東分署說，民眾目前可以先跟這3家合作社自行聯繫，未來第2波計畫會規劃有旅行社平台協助，讓更多的旅人探訪農村，提升農產品附加價值。

台東市富豐社區的月桃編織作品。（記者黃明堂攝）

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