鳳梨、水梨盛產！農糧署攜手東勢區農會結合飯店業者等加強推廣

農糧署攜手東勢區農會，結合飯店餐飲業等推廣目前盛產的鳳梨及水梨等水果。 （記者歐素美攝）

2024/06/19 15:27

〔記者歐素美／台中報導〕正值台灣鳳梨、水梨產季，農業部農糧署攜手台中市東勢區農會推廣優質國產水果，結合全聯超市、萊爾富超商、台中市樂活觀光產業聯盟協會及全台24家飯店餐飲業者，舉辦「鳳梨水梨多元通路行銷」記者會，東勢區農會截切水果品牌「呷追果」，即日起除了在全台連鎖實體通路買得到外，更與知名飯店合作，透過飯店主廚手藝，將水果融入餐點，將當季水果行銷全台。

每年5至7月是台灣鳳梨與水梨的盛產季節，不論鳳梨或水梨都甜蜜多汁，是夏天消暑的最佳選擇。其中，鳳梨產地以中南部為主，因外皮堅硬及冠芽葉片帶刺，民眾想到要自己「殺」鳳梨就頭痛；水梨則是台中市東勢區知名特產，但也有削皮、分切問題。

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東勢區農會為提供消費者便利食用的水果，在農糧署輔導下興建具有ISO22000及HACCP國際驗證及產銷履歷加工驗證的截切加工廠，幫消費者去皮、分切、包裝一次完成，讓民眾在超市或便利商店就可以享用到安全安心的國產水果，並建立「呷追果」品牌。此外，該會更與甜源科技生計公司合作，將截切果品製成果漿及果醬，提供餐飲業界使用，擴大水果應用層面。

農糧署代理署長蘇茂祥表示，水果截切與加工產品是未來趨勢，不僅消費者、餐廳、團膳及旅宿業者方便使用，也可以減少農業廢棄物處理流程，農糧署將持續輔導東勢區農會媒合多樣化的通路，並以開發多元產品方式幫助農民，以穩定農民收益。

台中市樂活觀光產業聯盟協會及全國知名飯店合作，透過飯店主廚的手藝，將水果融入佳餚，以雪梨蛋捲、水果三明治、鳳梨燒牛腩等各種創新吃法，讓民眾在台中旅遊時也能吃到別處沒有的水果佳餚。

台中日光溫泉度假酒店以鳳梨及水梨入菜，推出精緻料理。（記者歐素美攝）

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