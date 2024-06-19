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新柴電機車R200還能載35防空快砲！ 台鐵公布罕見軍事運輸影片

台鐵公司引進全新的R200柴電機車經過一年多的測試和調整，今天（19日）正式投入營運，分別在花蓮站和加祿站辦首航活動。（圖由台鐵公司提供）

台鐵公司引進全新的R200柴電機車經過一年多的測試和調整，今天（19日）正式投入營運，分別在花蓮站和加祿站辦首航活動。（圖由台鐵公司提供）

2024/06/19 15:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司引進全新的R200柴電機車經過1年多的測試和調整，今天（19日）正式投入營運，分別在花蓮站和加祿站辦首航活動；台鐵公司除了在花蓮站展示載運貨物外，還公布了罕見由R200載運防空砲、軍事車輛等影片。

台鐵公司今天在花蓮站及加祿站辦理首航活動，預期34輛新車陸續上線營運後，將可大幅提高貨運運輸安全及效率，降低運輸成本，增加貨商的滿意度及可用度。

屏東的加祿站副場同步進行另一組R200首航，牽引35防空快砲連的平車編組，台鐵公司表示，軍運不但是加祿站的重點業務，也是R200的強項，未來R200將可大幅強化鐵路軍事運輸能力。

R200是瑞士施泰德鐵路公司（Stadler Rail AG）在西班牙瓦倫西亞廠所生產的高性能柴電機車，搭載高達2700匹馬力的強大引擎，廢氣排放優於環保署現行的移動污染源空氣污染物排放標準，達到歐盟第五期（Euro stage V）的環保要求。

R200柴電機車也是台鐵首次配備周邊攝影機的車種，可提供司機員車輛周邊環景影像，增進調車安全；另引擎過熱保護及自動噴射滅火裝置也通過歐盟EN45545防火測試標準，提供更高安全保障。

根據台鐵公司說明，除一般貨車輸送外，R200也可強化鐵路軍事運輸、災害救援、事故搶修，並提升政策性鐵路運輸，例如配合蘇花改工程清運土方的效能。未來R200將配置於花蓮及彰化機務段，擔任東部幹線及西部幹線貨運重任。

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