台南起家連鎖手搖飲 將南化次級芒果變楊枝甘露原料

連鎖茶飲店鮮自然邀請市長黃偉哲見證與南化果農簽約。（業者提供）

2024/06/19 15:14

〔記者王捷／台南報導〕台南是芒果的主要產地，每年有許多「次級果」，長得醜價格賣不好，這些也是果農的心血，但只能含淚當肥料，而且也不環保，台南起家的連鎖手搖飲「鮮自然」，跟南化侯家果菜運銷合作社簽訂合約，今天邀請市長黃偉哲參加記者會，將次級果加工成為楊枝甘露的原料，減少農民虧損、也讓次級果麻雀變鳳凰。

南化區是台南的芒果產區，通常次級果會用來做果乾、果醬，但是南化區沒有加工廠，鮮自然的創辦人洪榮灃也是台南人，他得知南化的狀況，想到可以用手搖飲幫助果農，讓其他地區的消費者能嘗到台南的芒果，因此向南化區公所接洽。

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南化區公所替鮮自然媒合在地的侯家果菜運銷合作社，侯家的芒果多次在台南市愛文芒果評鑑比賽中獲得佳績，是南化區最具競爭力的芒果，但也因為大量次級果賣不出去感到困擾，區長徐全立說，感謝鮮自然支持，使用南化在地愛文芒果，讓更多消費者品嚐到辛苦果農的心血結晶。

黃偉哲為行銷台南芒果，已經到日本及韓國推廣，黃偉哲說，非常高興在地企業使用南化芒果，讓台灣各地消費者都可以享用，希望未來更多餐飲企業都能支持台南在地農產品。

鮮自然的夏季限定「楊枝甘露飲」用茉莉綠茶、無加糖優格取代傳統高熱量的椰漿，再加入愛文芒果泥、牛奶、葡萄柚果肉與西米露，減少糖分也兼顧口感，預計在7月、全國的鮮自然限定門市販售。

楊枝甘露選用次級果，這些次級果只是賣相不好看，但果肉、甜度與一級果都相同。（業者提供）

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