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荒廢魚塭華麗轉身！ 口湖「椬梧映月塘」獲建築園冶獎殊榮

口湖鄉梧北社區發展協會打造全齡休閒場所「椬梧映月塘」，今年獲建築園冶獎殊榮。（記者李文德攝）

口湖鄉梧北社區發展協會打造全齡休閒場所「椬梧映月塘」，今年獲建築園冶獎殊榮。（記者李文德攝）

2024/06/19 13:17

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉梧北村「鐵窗花聚落」成為鄉內近年來受歡迎觀光熱點，不過除了鐵窗花可以欣賞外，社區民眾合力將活動中心後方荒廢魚塭打造秘密花園，其中今年打造「椬梧映月塘」因打造全齡式休閒場域，更是一舉拿下「2024建築園冶獎」殊榮。社區發展協會理事長王春生表示，將再打造腳踏車步道，串連民眾遊玩景點。

王春生表示，座落在調天宮及活動中心後方，有3公頃多的荒廢魚塭，因長期荒煙蔓草，始終成為民眾不敢前往之處。而2020年起這塊土地也開始大翻身，由農村水保署與社區，重新營造環塘步道、草坪廣場、農民雞舍等休憩活動空間。到目前為止共有3期改善工程，這些私人魚塭，更有賴民眾願意無償提供。

王春生表示，第三期整修善用魚塭景觀，打造「椬梧映月塘」，5座魚塭成為景觀湖，更保留大面積綠地，再以生態友善的木排樁工法修整護岸。加上村內超過500人為長者，所以如何打造無障礙人行環境更是需要極具巧思。所以映月塘周邊設置有斜坡道、止滑溝、防護緣等友善設施，打造全齡友善設施。

村長李尚穎指出，此地最大的特色便是「居民參與度」，此地正要開始進行整理時，都會將設計圖攤開讓居民們一起參與，更讓他們提出意見，逐一針對每個細節及問題進行修正，達到百分百參與的目標。原本部分居民對此修繕尚有疑慮，想不到看到社區大翻身，更是樂見地方蛻變。

王春生表示，連同這次得獎，已經是第三度得到「建築園冶獎」殊榮，但得獎只是一時，如何在讓社區轉換新生才是關鍵。未來正在著手進行腳踏車步道整修，將映月塘等地打造出步道，讓居民們能夠利用，串連口湖遊客中心路線，更可避免居民暴露在大車經過的風險，讓大家能有安全的遊憩路線。

梧北社區「椬梧映月塘」善用魚塭特色，打造5處景觀湖，讓居民能夠坐在樹下，吹著涼風欣賞美景。（記者李文德攝）

梧北社區「椬梧映月塘」善用魚塭特色，打造5處景觀湖，讓居民能夠坐在樹下，吹著涼風欣賞美景。（記者李文德攝）

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