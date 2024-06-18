遠嫁來台27年泰籍配偶獲補助 一圓推廣家鄉民俗舞蹈夢

吳佩玲組成的泰享多元民俗舞蹈文化團，昨日在中興國小表演。（記者吳昇儒翻攝）

2024/06/18 10:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕從泰國嫁到台灣27年的吳佩玲心中一直有個想在台灣推廣家鄉舞蹈的夢，但早年因需負擔生計、照顧子女，無法圓夢。所幸近年來孩子均已長大，經濟負擔較輕，加上獲得移民署「第十屆新住民及其子女築夢計畫」支持補助，成功設立泰享多元民俗舞蹈文化團，與在台的同鄉姊妹們一起組團推廣，並於昨日公開表演成果。

吳佩玲表示，27年前初到陌生的台灣，感受到台灣人的熱情及包容，讓自己漸漸放下不安與惶恐，很快就融入台灣社會。自己與許多來台的同鄉姊妹一樣，起先都為了生計而努力打拚；但隨著子女逐漸長大，經濟上的負擔也輕鬆不少，行有餘力之時，埋藏在心中那顆想要推廣泰國文化的夢想開始萌芽，除了語言及美食以外，也希望將母國的傳統文化與台灣連結，共創更多元包容的社會。

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此次獲得移民署補助與支持，成立泰享多元民俗舞蹈文化團，讓團員能有更多學習及發展機會，也是一個可以將泰國傳統民俗舞蹈推廣出去讓更多台灣民眾可以看到的機會。也非常感謝團員及眾多好友的幫忙，但最重要的是家人在背後支持的力量。

基隆巿服務站主任毛兆莉表示，吳佩玲女士來台多年，對於推廣泰語教學及泰國文化不遺餘力，同時又能兼顧家庭照顧4名子女，十分令人感到欽佩。移民署為協助新住民在台生活，已編印中、英、印尼、越、泰、柬、緬、日、韓等9語版新住民在台生活相關資訊簡冊及摺頁，歡迎大家前往瀏覽及下載。

吳佩玲敘述成立舞蹈團的原因及艱辛過程。（記者吳昇儒翻攝）

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