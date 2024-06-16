為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

首次落腳彰化 2025台灣設計展來了

2025年台灣設計展將首次在彰化縣舉辦，縣府擬設立三大展區，包括彰化市產業與生活展區、彰南展區及鹿港歷史文化城區，展現彰化的歷史底蘊。（圖縣府提供）

2025年台灣設計展將首次在彰化縣舉辦，縣府擬設立三大展區，包括彰化市產業與生活展區、彰南展區及鹿港歷史文化城區，展現彰化的歷史底蘊。（圖縣府提供）

2024/06/16 16:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕2025年台灣設計展將在彰化縣舉辦，這是自2003年設計展創辦以來，首次落腳彰化。彰化縣政府計畫透過設計思維與行動策略，重新規劃彰化的城鄉發展，探索下一個建縣300年的新方向。

台灣設計展每年由不同縣市主辦，旨在整合中央與地方資源，展示台灣的創意設計能量，並在在地文化、產業及生活等領域中應用。去年（2023年）彰化建縣300週年活動辦得有聲有色，吸引許多城市前來觀摩，縣府希望將這股熱潮延續到明年的設計展。

縣府計畫透過設計思維，融合聚落、水圳、工廠、道路等不同使用場域，期待透過設計，讓城鄉家園更貼近「建學立師，以彰雅化」的理念。縣府強調，設計展不僅展現美學，更是推動地方創意、提升全民美學認知的重要平台。

設計展將設立三大展區，包括彰化市產業與生活展區、彰南展區及鹿港歷史文化城區，並規劃主展館、副展館及串連展場，展現彰化的歷史底蘊、城市創新及生活共融的面貌。

展期定於明年10月10日至26日，為期17天。縣府期望透過此次設計展，提升彰化的觀光旅遊資源，改造城市風貌，並吸引更多人流，為彰化注入新的活力。

彰化縣政府期望透過2025台灣設計展，提升彰化的觀光旅遊資源，改造城市風貌，並吸引更多人流，為彰化注入新的活力。（圖縣府提供）

彰化縣政府期望透過2025台灣設計展，提升彰化的觀光旅遊資源，改造城市風貌，並吸引更多人流，為彰化注入新的活力。（圖縣府提供）

2023年彰化建縣300活動打響城市品牌。縣府希望明年（2025年）台灣設計展，透過創意設計思維，邁向下一個科技新未來300年的城市風貌。（圖由縣府提供）

2023年彰化建縣300活動打響城市品牌。縣府希望明年（2025年）台灣設計展，透過創意設計思維，邁向下一個科技新未來300年的城市風貌。（圖由縣府提供）

彰化建縣300活動壓軸的彰化博覽會，結合傳統與現化，融入新創意，彰顯彰化這座城市獨特的文化歷史。（圖縣府提供）

彰化建縣300活動壓軸的彰化博覽會，結合傳統與現化，融入新創意，彰顯彰化這座城市獨特的文化歷史。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化接辦2025台灣設計展 王惠美率縣府團隊赴高雄取經
2024/04/22 19:35

彰化接辦2025台灣設計展 王惠美率縣府團隊赴高雄取經
嘉市規劃打造區域設計中心 黃敏惠率團訪首爾設計基金會
2024/06/04 22:07

嘉市規劃打造區域設計中心 黃敏惠率團訪首爾設計基金會

日月光落實減塑減碳 邁向永續未來
彰化首辦台灣設計展 議員籲趕進度
2024/06/13 05:30

彰化首辦台灣設計展 議員籲趕進度
台南品牌形象 文化局問卷調查
2024/04/25 05:30

台南品牌形象 文化局問卷調查
台灣設計展在彰化！ 開展剩400多天 地點、內容未定惹議
2024/06/12 19:43

台灣設計展在彰化！ 開展剩400多天 地點、內容未定惹議
辦完設計展然後呢？議員呂家愷籲三鶯文創整合計畫考量夜經濟
2024/04/25 12:23

辦完設計展然後呢？議員呂家愷籲三鶯文創整合計畫考量夜經濟
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播