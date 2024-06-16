首次落腳彰化 2025台灣設計展來了

2025年台灣設計展將首次在彰化縣舉辦，縣府擬設立三大展區，包括彰化市產業與生活展區、彰南展區及鹿港歷史文化城區，展現彰化的歷史底蘊。（圖縣府提供）

2024/06/16 16:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕2025年台灣設計展將在彰化縣舉辦，這是自2003年設計展創辦以來，首次落腳彰化。彰化縣政府計畫透過設計思維與行動策略，重新規劃彰化的城鄉發展，探索下一個建縣300年的新方向。

台灣設計展每年由不同縣市主辦，旨在整合中央與地方資源，展示台灣的創意設計能量，並在在地文化、產業及生活等領域中應用。去年（2023年）彰化建縣300週年活動辦得有聲有色，吸引許多城市前來觀摩，縣府希望將這股熱潮延續到明年的設計展。

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縣府計畫透過設計思維，融合聚落、水圳、工廠、道路等不同使用場域，期待透過設計，讓城鄉家園更貼近「建學立師，以彰雅化」的理念。縣府強調，設計展不僅展現美學，更是推動地方創意、提升全民美學認知的重要平台。

設計展將設立三大展區，包括彰化市產業與生活展區、彰南展區及鹿港歷史文化城區，並規劃主展館、副展館及串連展場，展現彰化的歷史底蘊、城市創新及生活共融的面貌。

展期定於明年10月10日至26日，為期17天。縣府期望透過此次設計展，提升彰化的觀光旅遊資源，改造城市風貌，並吸引更多人流，為彰化注入新的活力。

彰化縣政府期望透過2025台灣設計展，提升彰化的觀光旅遊資源，改造城市風貌，並吸引更多人流，為彰化注入新的活力。（圖縣府提供）

2023年彰化建縣300活動打響城市品牌。縣府希望明年（2025年）台灣設計展，透過創意設計思維，邁向下一個科技新未來300年的城市風貌。（圖由縣府提供）

彰化建縣300活動壓軸的彰化博覽會，結合傳統與現化，融入新創意，彰顯彰化這座城市獨特的文化歷史。（圖縣府提供）

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