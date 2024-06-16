龍舟及獨木舟體驗 陳清龍、江啟臣藍白合划龍舟

國民黨立法院副院長江啟臣與民眾黨台中市議員（不分區立委候補）陳清龍一起划龍舟，引發外界遐想。（記者歐素美攝）

2024/06/16 11:46

〔記者歐素美／台中報導〕台中市繁榮葫蘆墩促進會與運動局合作，今天在豐原葫蘆墩公園第五區軟埤仔溪舉辦龍舟及獨木舟體驗，吸引數百民眾現場報名排隊體驗。

現任民眾黨台中市議員陳清龍及國民黨立法院副院長江啟臣也一起划龍舟，由於陳清龍是民眾黨不分區立委候補，兩人重現端午節藍白合立委划龍舟景象，引人遐想，雙方則低調表示，2人都是地方民代參與地方活動很正常。

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江啟臣表示，今天來參加龍舟、獨木舟的活動非常好玩又有趣，更是別具意義。上週是端午節，立法院也組隊到鹿港滑龍舟，儘管名次殿後，但這種同舟共濟的感覺非常不錯，好在今天的表演賽只有一隊，我們也順利獲得第一名。

江啟臣指出，他是海龍蛙兵退伍，有很多退役弟兄都加入義消或水上救生行列，軟埤仔溪也是消防隊、義消的訓練場域。為了提升整體水環境，過去也與在地議員爭取 1.362 億元進行「軟埤仔溪水環境改善計畫」，於2022年動工，預計今年可完工啟用，可望改善軟埤仔溪河道環境、維護水域生態及美化葫蘆墩公園景觀。

江啟臣說，台中市這次有2位挑戰巴黎奧運的輕艇選手，台中市缺乏輕艇訓練場地的問題仍困擾選手、教練，未來會持續與市政府水利局與民間單位共同努力，全力爭取屬於台中的輕艇訓練基地。

陳清龍也是台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長，他表示，自2018年台中市府舉辦花博後，即每年在葫蘆墩公園舉辦龍舟及獨木舟體驗，僅疫情期間停辦2年，希望未來市府能導入企業委外營運，讓獨木舟體驗等成為常態性活動，而非靠團體每年爭取市府舉辦。

國民黨立法院副院長江啟臣與民眾黨台中市議員（不分區立委候補）陳清龍一起打陀螺。（記者歐素美攝）

台中市繁榮葫蘆墩促進會與運動局合作，在豐原葫蘆墩公園第五區軟埤仔溪舉辦龍舟及獨木舟體驗，吸引數百民眾現場報名排隊體驗。（記者歐素美攝）

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