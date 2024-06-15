屏菸「藝的能手」特展 原民守護文化資產故事感人

江雅蕾致力於復振琉璃珠文化。（記者羅欣貞攝）

2024/06/15 22:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府於屏菸1936文化基地屏東原民館，舉辦「藝的能手」特展今天（15日）開幕，展出7位原民對無形文化資產技術保存的故事。

展出者包括雷賜與江雅蕾，致力於復振排灣族琉璃珠文化，嘗試各種製作方法，無懼散盡家產，最終恢復了失傳的琉璃珠製程。排灣族陶壺技術保存者雷斌，也在復振之路上克服重重質疑，最終贏得了父親雷賜與部落族人的認可。

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魯凱族石板屋技術保存者顏柱，生前專注於石板屋建造技術，他採集石板及選材的知識在部落廣為傳授，精神永存於石板屋建造之中；禹招補不僅歌藝出眾，也是砌石板牆的能手，特別珍視與家人一同建造石板屋的回憶；邱金士毅然辭去工作，成為第一位回到舊好茶部落重建家園的人；杜冬振對石板屋有著深厚的情感，他感念祖先為家人辛苦建造的家屋，號召部落族人重建家屋。

屏東縣政府致力保存和維護有形與無形的文化，全縣原住民文化資產公告授證數量居全國之冠，縣府秘書長邱黃肇崇表示，屏縣公告的原住民無形文化資產保存達26項技術，包括12個團體、40餘人，每位藝的能手除了是傳統技術的傳承者與守護者，更是屏東縣原住民文化衍替和運行的推動者。

原民會主委曾智勇表示，台灣原住民族文化為重要資產，原民會補助屏東原民館經費，致力推廣原住民族文化保存工作，希望以屏菸為基地，深耕屏東原住民族文化，提升屏東在地原住民族文化典藏、研究與展示價值。

「藝的能手─屏東縣原住民文化資產保存特展」即日起至10月27日，在屏菸1936文化基地屏東原民館展出，縣府歡迎民眾前往參觀，一同進入藝的世界，傾聽屏東原住民文化資產保存者的生命故事，感受驅動他們前行的動力。

杜冬振（右）對魯凱族石板屋有著深厚的情感。（記者羅欣貞攝）

鑽研排灣族傳統陶壺的雷斌（右）年紀輕輕就被列為屏縣原住民無形文化資產技術保存者，其子雷澤（左）現也傳承他的技藝。（記者羅欣貞攝）

「藝的能手─屏東縣原住民文化資產保存特展」今天開幕。（記者羅欣貞攝）

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