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老竹北兩代中醫診所老屋 活化變身文化餐廳

新竹縣竹北市博愛街上一棟有著別緻花窗的1927老屋，原為中醫診所藥房，現活化變身餐廳和時光生活展覽區。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市博愛街上一棟有著別緻花窗的1927老屋，原為中醫診所藥房，現活化變身餐廳和時光生活展覽區。（記者廖雪茹攝）

2024/06/15 18:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市博愛街上一棟有著別緻花窗的老屋，原為中醫診所藥房，兩代中醫師救病扶傷，仁心仁術，建築更蘊涵許多深厚工法，為舊城區難得一見的早期天井街屋。民間團隊不忍老房子閒置承租活化，結合複合式餐廳與時光生活展覽區，歡迎老竹北人重溫往昔歲月。

「升火1927老屋餐廳」負責人呂湘媚也是蕭如松藝術園區的經營團隊，對老屋很有感情與想法，致力於文化工作。她分享，老屋原為一家中醫診所藥房，第一代陳醫師原本要到南洋行醫，但錯搭船班，因緣際會來到台灣，提著兩只手提箱落腳竹北，一待就是數十年。

兩代陳醫師仙逝後，子孫開枝散葉定居台北及國外，老家多年無人居住，雖然經營文化場館生存不易，呂湘媚仍決定不計成本承租，悉心整理1年，以老屋原貌重新活化。

呂湘媚認為，老屋的建築蘊涵許多藝術及深厚的工法，深長的屋身，保存中國福建沿海流行的天井式街屋結構。屋主在幾十年前建造此屋，不用鋼筋，而特地使用現代大樓的工字鐵，讓建築結構更加穩固，內部施工講究，尤其天花板的製作工法是巴洛克時期流行的方式，線條華麗，歷久彌新。

老屋1樓作為複合式餐廳，以天然食材創意料理為主；2樓的交誼廳可提供會議室空間、藝文及親子活動、主題派對等。時光生活展區將展示屋主一家人早年的生活樣貌，欣賞有特殊香氣、刻工細緻的老檜木家具、紅木床及櫥櫃等，還有一架鋼琴和早期的黑膠唱片等。

老屋主陳醫師因緣際會來到台灣，提著兩只手提箱落腳竹北，一待就是數十年。 （記者廖雪茹攝）

老屋主陳醫師因緣際會來到台灣，提著兩只手提箱落腳竹北，一待就是數十年。 （記者廖雪茹攝）

「升火1927」老屋1樓規劃為複合式餐廳。（記者廖雪茹攝）

「升火1927」老屋1樓規劃為複合式餐廳。（記者廖雪茹攝）

時光生活展區將展示屋主一家人早年的生活樣貌，欣賞有特殊香氣、刻工細緻的老檜木家具、紅木床及櫥櫃等。（記者廖雪茹攝）

時光生活展區將展示屋主一家人早年的生活樣貌，欣賞有特殊香氣、刻工細緻的老檜木家具、紅木床及櫥櫃等。（記者廖雪茹攝）

老屋保存不少早期的黑膠唱片。（記者廖雪茹攝）

老屋保存不少早期的黑膠唱片。（記者廖雪茹攝）

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