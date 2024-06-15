北台中城煌廟繞境 城隍爺出巡夫人首度現身

北台中城隍廟遶境活動，首次有城煌夫人陪同繞境，一旁還有侍女分送民眾飾品保平安。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/15 16:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台唯一奉祀文、武城隍的北台中城隍廟，慶祝建廟105年週年，今天舉行祈安賜福遶境活動，恭請城隍爺出巡為地方消災解厄，全程10公里，繞境隊伍綿延，包括補快騎馬、獄卒帶囚車，並首次有城煌夫人陪同繞境。

北台中城隍廟自百年繞境後，疫情後再度舉辦繞境祈福活動，今天由副市長黃國榮、北台中城隍廟董事長涂國樑，及立委何欣純、黃健豪、江啟臣代表王昱翔、北區3名議員陳政顯、陳文政及陳俞融共同點燃起馬炮，宣告遶境活動正式展開，神轎從北區大誠街與精武路口起馬點出發，場面盛大隆重。

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位在北區大誠街的北台中城隍廟，主祀「聖旨敕封忠祐侯」為古制州城隍尊神，乃武身城隍尊神；配祀為「聖旨敕封顯祐候」縣城隍尊神，是文城隍尊神，為全台唯一同時奉祀州、縣城隍尊神，且文、武城隍尊神兼備的廟宇，也是擁有全台最大算盤的城隍廟。

北台中城隍廟繞境活動循古禮及傳統香路進行，超過800名信徒共襄盛舉，范謝將軍駕前護衛出巡，補快騎馬匹、獄卒押囚車、隨後有劊子手及各式刑具，還有信徒披頭散髮也坐在囚車遊行，數百名信徒也戴上紙枷鎖遊街，像徵認罪、懺悔改正，繞境後也代表除罪、消災解厄，隊伍還有糧車及各式陣頭，場面浩大。

北台中城隍廟今日繞境沿途行經北區及北屯區內3大商圈，全程長達10公里，預計晚間8時回駕，週六繞境隊伍也吸引民眾關注及雙手祭拜。黃國榮表示，北台中城隍廟主祀「聖旨敕封忠祐侯」為古制州城隍尊神，為武身城隍尊神，約1919年，由鹿港鰲亭宮分靈而來；配祀為「聖旨敕封顯祐候」縣城隍尊神，為文城隍尊神，於民國1980年從彰邑城隍廟分靈而來，原尊稱顯佑伯，後升格為仁愛侯，武文兩尊城隍爺，日理陽、夜審陰，共同治理廟政，香火鼎盛。

城隍是專門守護城池的神，類似地方官，專門記錄、通報、審判人間的善惡，因此城隍廟中也和縣衙一樣具備各式功能，民政局長吳世瑋指出，北台中城隍廟，除奉祀文、武城隍外，廟內還有文武判官、謝將軍、范將軍、城隍二十四司等神像各司其職，保佑信眾，是當地重要的宗教信仰中心。

補快騎馬匹、獄卒押囚車、隨後有劊子手及各式刑具，還有信徒披頭散髮坐在囚車遊行。（記者蔡淑媛攝）

北台中城隍廟繞境由何欣純（右起）、黃國榮、黃健豪、江啟臣代表王昱翔共同點燃起馬炮。（記者蔡淑媛攝）

北台中城隍廟遶境，隊伍陣容龐大。（記者蔡淑媛攝）

北台中城隍廟105年廟慶遶境活動，隊伍陣容龐大。（記者蔡淑媛攝）

北台中城隍廟105年廟慶遶境活動，范謝將軍護駕。（記者蔡淑媛攝）

北台中城隍廟105年廟慶遶境活動。（記者蔡淑媛攝）

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