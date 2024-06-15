饒舌歌手婁峻碩明新科大獻唱 陪畢業生走花路

廣受年輕人歡迎的創作饒舌歌手婁峻碩壓軸獻唱。 （明新科大提供）

2024/06/15 16:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學今（15日）舉行畢業典禮，以「一起‧走花路」為主題，在校園各處佈置花朵裝飾的打卡牆，供畢業生拍照留念，並請來廣受年輕人歡迎的創作饒舌歌手婁峻碩壓軸獻唱，陪2100名畢業生一起走花路。

由於明新科大獲教育部指定為海外新型專班菲律賓基地負責學校，今天特別邀請菲律賓亞當森大學、宿霧大學、宿霧理工大學、菲律賓科技大學及EARIST大學的校長等20名外賓進場觀禮。加上今年有原住民專班第1屆畢業生，典禮安排菲律賓籍學生、原住民文化社團學生開場表演獻上祝福。

請繼續往下閱讀...

明新科大校長劉國偉以中英雙聲道致詞，歡迎所有國內外來參加的畢業生家長親友團。他提到做為科技人才培育搖籃，明新培養在產業有即戰力、對AI有敏銳力，以及具備國際溝通力的技職菁英，畢業生表現優異，廣受企業喜愛。希望畢業生珍惜大學同窗的緣份，帶著師長的祝福，保有熱情，持續走在花路上綻放自我，順利走向未來康莊大道。

先鋒科技總裁陳勝標應邀為畢業致詞演講，分享創業經驗和挑戰等經歷。他以「聰明勇敢‧飲水思源」8字期勉畢業生要無畏困難、勇於接受挑戰，同時要有一顆溫暖的心，來貢獻自己、回饋社會。他認為「教育是最重要的投資」，成功教育就能翻轉人生，因此長期支持明新設備更新與贊助人才培育。演講後劉國偉代表校方頒發「社會傑出貢獻獎」，表彰陳勝標對技職教育的貢獻。

畢業典禮頒發各獎項，其中，旅廚系曾懷萱、電子系郭智凱、機械系莊金寶、企管系碩班王希勻、多遊系陳美儀及運管系吳承晏等6人，在全國競賽、國際交流、創新發明、研究創作或是運動競賽各領域表現傑出，特別獲頒「畢業生傑出成就獎」。

畢委會以流行文化用語「一起‧走花路」為主題，象徵「一路繁花踏來‧夢想一路生花」祝福畢業生踏入社會能如花綻放，迎向美好燦爛人生。

畢業生在「一起‧走花路」的畢業裝置拍照。（明新科大提供）

畢業生在「一起‧走花路」的畢業裝置拍照。（明新科大提供）

明新科大校長劉國偉（中）頒發「畢業生傑出成就獎」給郭智凱（左起）、莊金寶、王希勻、曾懷萱、陳美儀及吳承晏6位畢業生。（明新科大提供）

明新科大畢業典禮今邀請先鋒科技總裁陳勝標（右）為畢業生致詞演講。校長劉國偉（左）代表校方頒發「社會傑出貢獻獎」表彰其技職教育的貢獻。（明新科大提供）

明新科大畢委會以流行文化用語「一起‧走花路」為主題，祝福畢業生踏入社會能如花綻放。（明新科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法