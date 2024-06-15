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找邰智源合作拒菸片開拍 蔣萬安：過程非常愉快

蔣萬安昨貼出數則與邰智源合拍拒菸宣傳片的花絮。（翻攝自蔣萬安IG）

蔣萬安昨貼出數則與邰智源合拍拒菸宣傳片的花絮。（翻攝自蔣萬安IG）

2024/06/15 12:00

〔記者甘孟霖／台北報導〕藝人邰智源去年批評中正紀念堂設置吸菸區與台北市政府結下淵源，市長蔣萬安力邀邰擔任北市拒菸大使，昨蔣萬安於IG透露宣傳影片開拍。今蔣萬安被問到相關問題，表示拍攝過程非常愉快，待影片成品出來希望大家好好欣賞。

邰智源去年底於社群表示中正紀念堂某出口樹木被砍伐並設置吸菸區，並批評北市府規劃不當；不過事實上，中正紀念堂是是中央文化部轄下機關，並非北市府管轄，邰智源後續也為搞錯主管機關而發文道歉，當時蔣萬安則表示要力邀邰智源擔任台北市拒菸大使。

昨日蔣萬安於Instagram上貼出數則與邰智源一起拍拒菸宣傳片的限時動態，他今日出席「黃埔建軍的時代精神」特展記者會時表示，昨天拒菸宣導片開拍過程非常愉快，他透露內容是一個戲中戲，由他擔任導演，也稱讚邰智源的臨場反應、綜藝梗都非常專業且到位，整個過程非常愉快，屆時待影片出來，希望大家好好欣賞。

有媒體追問近期宣傳拒菸是因為民進黨團總召柯建銘頻被發現於禁菸場所抽菸？蔣對此表示，衛生局有收到檢舉，也已經發函要求被檢舉人七天內陳述意見，市府就是依規定辦理。

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台北市長蔣萬安15日出席「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安15日出席「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

蔣萬安昨貼出數則與邰智源合拍拒菸宣傳片的花絮。（翻攝自蔣萬安IG）

蔣萬安昨貼出數則與邰智源合拍拒菸宣傳片的花絮。（翻攝自蔣萬安IG）

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