南庄東河溪沿岸施作堤防 水利署補助5500萬改造河濱公園

南庄鄉東河溪靠近南庄大橋處一邊缺乏堤防，目前獲補助正進場施工。（取自羅春蓮臉書）

2024/06/15 11:47

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉為縣內著名觀光區域，常吸引不少遊客前往。不過，南庄鄉主要水流東河溪、南庄大橋跨越處東村石坡頭一帶，共有2鄰居民唯一聯外道路靠近東河溪沿岸缺乏堤防保護，危及居民出入與居住安全，經南庄鄉公所爭取水利署補助獲5500萬，目前正進場施作中。

南庄鄉公所表示，目前工程正開始，該處一邊為苗21線，屬於編號道路已經設置堤防，但東河溪另一方向因無堤防設施，且村長與村民長期反映，擔心未設堤防會掏空地基甚至導致東河溪水溢流至路上與民宅。

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南庄鄉長羅春蓮說，目前水利署第二分署先進行水道分流、整治，之後將陸續把水道分流，妥當整治東河溪。南庄鄉公所也提及，由於東河溪為中港溪上游，屬於南庄鄉內重要水域，未來工程也會進行綠美化栽種植物，營造河濱公園，讓前往南庄鄉觀光旅客多一處景點，也能提供居民和遊客休憩功能。

南庄鄉東村村長梁正德說，由於缺乏堤防處靠近南庄街區，以前曾發生颱風來臨導致東河溪溪水暴漲，淹進南庄街區。後來設置部分堤防已改善，但因近來常有強降雨，且緊鄰該處的農路為東村共2鄰居民唯一聯外道路，所以希望能妥善設置堤防發揮防洪功能。

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