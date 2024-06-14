碇內國中林宇鋐教育會考33.8分 放棄師大附中、選擇基商電子科

基隆市暖暖區碇內國中學生林宇鋐（左三）國中教育會考33.8分，可錄取師大附中，但他對於AI資訊興趣濃厚、再加上考量通學耗時，選擇國立基隆商工電子科就讀。基隆市長謝國樑及基商校長洪光賢（右三）偕同基商校友會長張耿輝（左二）到碇內國中頒發獎學金。（記者俞肇福攝）

2024/06/14 16:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市優先免試入學今天（14日）中午公布錄取名單，基隆市暖暖區碇內國中學生林宇鋐國中教育會考33.8分，這分數可錄取師大附中，但是林宇鋐對於AI資訊興趣濃厚、再加上考量通學耗時，選擇國立基隆商工電子科就讀。基隆市長謝國樑今天下午與基隆商工校長洪光賢、校友會長張耿輝到碇內國中頒發獎學金鼓勵。

林宇鋐因為對電腦資訊充滿興趣，再加上父親苦心孤詣栽培，從小學得4種外語（英文、日文、西班牙文與印尼文）、程式設計，他多益成績985分、日文N5，並陸續取得多項認證，對於孩子選擇放棄師大附中就讀國立基隆商工，獲得父親林耀鉦支持令人佩服。

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林耀鉦表示，世界變化迅速，現在大環境中年輕一代所面臨的競爭相當激烈，所以他從小就為兒子林宇鋐規劃程式外語、語言外語的「雙外語」學習歷程，在小學階段就通過包括Python、HTML and CSS 、JavScript等考科；外語方面，通過劍橋CAE英檢、西語A2檢定、日語N5檢定，國中時期再學習印尼語，其中英語也以980分通過多益考試，從小奠定紮實的基礎。

林宇鋐坦言說，從小就接受這麼高強度的學習，他一定會有壓力，但覺得現在如果不把這些學好，未來的壓力會更大，現在的努力都是為了未來事先打好基礎；選擇基商就讀主要是因為距離近而且有符合自己興趣的資訊科，未來希望到澳洲留學。

謝國樑強調，自己上任後推動優秀子弟留在基隆在地就學政策，很高興林宇鋐響應在地就學，未來只要是留在基隆，無論是國立、市立或私立的高中職，都將致力於提升教學資源；讓不同領域的高中生有更多選項，透過在地就學的培育，進入最好的大學就讀。

洪光賢表示，教育就是一棒接一棒，林宇鋐本身資質跟潛能、天賦都十分突出，進入基隆商工後將在其既有基礎下做專門、個別化計畫培訓，讓孩子天賦自由發展。

張耿輝說，感謝師長們對於林宇鋐用心栽培，也希望對於「在地就學」能再擴大範圍，照顧在基隆就讀的學生。

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