感謝台灣捐助能登半島震災 南市日本人協會捐市圖日語繪本

南市日本人協會捐贈南市圖館50本日語參考書、繪本，以支持台南市民對日語學習的需求。（圖由奥西克彦提供）

2024/04/14 16:21

〔記者蔡文居／台南報導〕為感謝台灣捐助日本能登半島地震災民，台南市日本人協會今天下午在台南市圖書館舉辦日文繪本親子工作坊，提供親子一起學習簡單的日文，增進台日交流；並捐贈台南市圖書館50本日語參考書、繪本，以支持台南市民對日語學習的需求。

今天的活動由台南市日本人協會副理事吉川知里等人擔任講師，他們帶領了25組親子一同閱讀日文繪本，並教授了簡單的日文知識。同時，活動還包括了貓的DIY活動，讓孩子們有機會親手製作自己喜歡的貓咪。希望透過這樣的活動，能夠持續深化台日交流，讓更多的人能夠感受到不同文化的美好。

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理事長奥西克彦表示，感謝台灣對日本能登半島地震災民捐款，他今天率領協會幹部一行拜會台南市圖書館，表達對在台南日本人的關懷與照顧的感激之情。此外，協會也將捐贈50本日語參考書、繪本，以支持當地對日語學習的需求。

台南市日本人協會於2021年7月13日正式成立，為台灣第一個屬於地方城市的日本人協會。協會致力於服務在台南市的日本僑民，提供更安全、安心、活潑且富足的生活環境，並計畫定期舉辦講座及交流活動。

南市日本人協會今天在南市圖書館舉辦日文繪本親子工作坊，增進台日交流，並捐贈50本日語書和繪本。（圖由奥西克彦提供）

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