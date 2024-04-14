為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

感謝台灣捐助能登半島震災 南市日本人協會捐市圖日語繪本

南市日本人協會捐贈南市圖館50本日語參考書、繪本，以支持台南市民對日語學習的需求。（圖由奥西克彦提供）

南市日本人協會捐贈南市圖館50本日語參考書、繪本，以支持台南市民對日語學習的需求。（圖由奥西克彦提供）

2024/04/14 16:21

〔記者蔡文居／台南報導〕為感謝台灣捐助日本能登半島地震災民，台南市日本人協會今天下午在台南市圖書館舉辦日文繪本親子工作坊，提供親子一起學習簡單的日文，增進台日交流；並捐贈台南市圖書館50本日語參考書、繪本，以支持台南市民對日語學習的需求。

今天的活動由台南市日本人協會副理事吉川知里等人擔任講師，他們帶領了25組親子一同閱讀日文繪本，並教授了簡單的日文知識。同時，活動還包括了貓的DIY活動，讓孩子們有機會親手製作自己喜歡的貓咪。希望透過這樣的活動，能夠持續深化台日交流，讓更多的人能夠感受到不同文化的美好。

理事長奥西克彦表示，感謝台灣對日本能登半島地震災民捐款，他今天率領協會幹部一行拜會台南市圖書館，表達對在台南日本人的關懷與照顧的感激之情。此外，協會也將捐贈50本日語參考書、繪本，以支持當地對日語學習的需求。

台南市日本人協會於2021年7月13日正式成立，為台灣第一個屬於地方城市的日本人協會。協會致力於服務在台南市的日本僑民，提供更安全、安心、活潑且富足的生活環境，並計畫定期舉辦講座及交流活動。

南市日本人協會今天在南市圖書館舉辦日文繪本親子工作坊，增進台日交流，並捐贈50本日語書和繪本。（圖由奥西克彦提供）

南市日本人協會今天在南市圖書館舉辦日文繪本親子工作坊，增進台日交流，並捐贈50本日語書和繪本。（圖由奥西克彦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「好運龍來」日相岸田文雄賀歲 也用台語諧音梗
2024/02/08 15:17

「好運龍來」日相岸田文雄賀歲 也用台語諧音梗
日皇德仁64歲生日慰問能登災民 愛子公主優雅氣質如母后成焦點
2024/02/24 13:46

日皇德仁64歲生日慰問能登災民 愛子公主優雅氣質如母后成焦點

經典到手潮流不退 德國馬牌再掀流行
能登強震後愛貓失蹤逾月 飼主不放棄等到牠回歸
2024/02/07 09:04

能登強震後愛貓失蹤逾月 飼主不放棄等到牠回歸
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播