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「好運龍來」日相岸田文雄賀歲 也用台語諧音梗

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2024/02/08 15:17

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本首相岸田文雄今天在農曆小年夜發表春節賀詞，還搬出台語諧音梗「好運龍來」，提到「感謝世界各地對能登半島地震提出的救援申請和慷慨的義援金」；雖然未明指台灣，但明顯是為台灣「客製化」的專屬賀詞。

日本首相每年於春節前夕均會發表賀詞，向居住在日本的華僑和全球華人拜年，但以往僅有簡體中文版，且對象多著重中國出身的華僑。岸田上任後不但增加了台灣使用的繁體中文版，而且內容也愈來愈貼近台灣。

岸田在今年的賀詞表示，「辰年春光來臨，日本卻經歷了能登半島的7级地震。日本政府正竭盡全力，致力於災後的重建工作。我們再次衷心感謝世界各地對能登半島地震提出的救援申請和慷慨的義援金。我們對這份雪中送炭的深情厚意，懷有深深的感激之情，謹記於心。」

岸田今年賀詞的繁體中文和簡體中文版本幾乎相同，對於台灣在能登半島災後的政府和民間慷慨的捐輸，岸田應是點滴在心，雖未明言，但藉由賀詞表達感謝之意可說是用心良苦。

岸田努力在新年吉祥話的使用上，做出繁中和簡中的差別。今年在繁中部分使用的「福龍迎祥」、「好運龍來」和「龍重吉祥」等語，簡中則有「福龍迎祥」、「好運龍來」，但沒有「龍重吉祥」。

去年兔年的吉祥話，繁中為「新春佳節，玉兔呈祥、萬事如意」、簡中為「兔年行好運、心想事速成」，前年虎年繁中為「新春佳節，祝各位虎福安康、虎躍新程」，簡中則為「衷心祝福大家春來萬木榮，處年今勝昔」。

雖然都是大家耳熟能熟的吉祥話，但值得注意的是，岸田今年使用了台語諧音梗的「好運龍（攏）來」，應能讓台灣的民眾感到更順耳窩心。

日本首相官邸春節賀詞連結（繁中版）

https://www.kantei.go.jp/cn/101_kishida/speech/202402/_00003.html

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