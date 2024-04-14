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苗栗縣長盃羽球賽開打 鍾東錦宣布將蓋1座國際級羽球場

年度苗栗縣長盃羽球錦標賽今（14）日上午在聯合大學體育館開打。 （縣府提供）

年度苗栗縣長盃羽球錦標賽今（14）日上午在聯合大學體育館開打。 （縣府提供）

2024/04/14 14:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕年度苗栗縣長盃羽球錦標賽今（14）日上午在聯合大學體育館開打，計有約600位羽球好手參加，縣長鍾東錦到場加油打氣，他並宣布，縣府已向中央爭取1億5千萬元在竹南鎮海口國小蓋國際標準比賽的羽球館，縣府須自籌6千萬元，會努力將羽球館蓋好，將來羽球比賽擴大辦理。

苗栗縣長盃羽球賽事辦理至今已40餘年，賽事分成團體賽及個人賽兩大項目；團體賽部份，有社會青年男女組、公教健身男女組、高國中小學生男女組等，共計71隊428位選手參賽；個人賽部份，則有81組162位選手共襄盛舉。

鍾東錦、立委邱鎮軍、縣府教育處長葉芯慧、苗栗縣體育會總幹事周仁聖、羽球委員會主委詹運喜等地方民意代表到場為活動開幕，並向選手加油打氣，期許選手們全力以赴並透過賽事過程相互切磋球技。

鍾東錦致詞時表示，台灣有戴資穎在世界打羽毛球頗負盛名，希望未來苗栗也出一位羽球悍將戴資穎。目前縣民中有許多人非常熱愛羽球活動，縣府有責任義務來大力推廣羽球活動，這次在立委邱鎮軍及陳超明2人協助之下，向中央爭取了1億5千萬元在竹南海口國小蓋一座符合國際標準比賽的羽球館，縣府須自籌款6千萬，縣府會努力將羽球館蓋好，將來羽球比賽擴大辦理。

縣府教育處長葉芯慧說明，縣府目前在苗栗市、竹南鎮打造全民運動館，體育場館的興建完善之後，再加相信苗栗縣羽球運動在國小、國中、高中的體育三級制完整推動下，能讓苗栗的羽球運動發光發熱，進而開創羽球王國榮景。

年度苗栗縣長盃羽球錦標賽今（14）日上午在聯合大學體育館開打，縣長鍾東錦到場加油打氣，他並宣布，縣府已向中央爭取1億5千萬元在竹南鎮海口國小蓋國際標準比賽的羽球館，縣府須自籌6千萬元，會努力將羽球館蓋好，將來羽球比賽擴大辦理。 （縣府提供）

年度苗栗縣長盃羽球錦標賽今（14）日上午在聯合大學體育館開打，縣長鍾東錦到場加油打氣，他並宣布，縣府已向中央爭取1億5千萬元在竹南鎮海口國小蓋國際標準比賽的羽球館，縣府須自籌6千萬元，會努力將羽球館蓋好，將來羽球比賽擴大辦理。 （縣府提供）

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