週四白天風雨最強 中南部留心強降雨

氣象署提醒，中南部地區到明日一整天仍持續有強降雨，外出請注意自身安全。（資料照）

2024/07/24 20:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署指出，受強烈颱風凱米影響，今晚到明（25日）白天風雨最為明顯，宜、花以及中南部地區需特別留意強風豪雨，且預估明日中南部雨勢會更大，外出請務必注意安全。

中央氣象署預報，強烈颱風凱米的颱風中心傍晚位在花蓮近海，晚間在宜、花附近登陸。北部及宜、花地區持續有陣雨出現，且在登陸前可能有有打轉或偏折的現象，使影響時間拉長。宜、花地區需特別留意強風豪雨，不過整體降雨到明日中午過後將逐漸趨緩，中南部地區明日一整天仍持續有強降雨出現，且預估明日降雨更明顯，其中以山區累積雨量最多，局部有超大豪雨發生的機率，須留意土石坍方等危險。

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溫度方面，各地雲多，高溫約27至30度，低溫為26、27度。

颱風動態方面，強颱凱米24日20時的中心位置在花蓮近海，以每小時15公里速度向西北進行，未來中心有打轉後向西北移動的趨勢，其暴風圈仍籠罩台灣，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。

未來幾天天氣，氣象署指出，26日白天起至27日低壓帶影響，東南部及南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨；28日南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；29日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

紫外線指數部分，金門、連江、澎湖與台東達過量級，其他地區為中量級至高量級。

空氣品質方面，25日颱風及其外圍環流影響，環境風場由偏西風轉為西南風。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

週四各地高溫約27至30度。（擷取自中央氣象署）

氣象署指出，凱米颱風晚間20時的中心位置在花蓮近海，以每小時15公里速度向西北進行，未來中心有打轉後向西北移動的趨勢。（擷取自中央氣象署）

週四金門、連江、澎湖與台東紫外線指數達過量級。（擷取自中央氣象署）

空品方面，週四北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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