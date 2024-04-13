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日本房子比台灣便宜！ 他問：為何還選擇租房？ 內行人曝原因

日本持有房屋的稅金昂貴，許多人寧願租房也不願買房。（法新社）

日本持有房屋的稅金昂貴，許多人寧願租房也不願買房。（法新社）

2024/04/13 22:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本房價相較於台灣低廉許多，不過卻有網友好奇詢問，日本即使是5000萬日圓的獨棟別墅，換算台幣大約1000萬元而已，若以台灣房價相比，確實日本房價便宜許多，因此他好奇「為什麼日本人還是租房居多？」，貼文曝光後，引起網友熱議。

一名網友在PTT發文表示，他認為日本房價相較於台灣而言價格較為便宜，若不是蛋黃區，房價大約2000至3000萬日圓有找，換算新台幣大約400萬至640萬，就算是5000萬日圓的高級獨棟別墅，換算新台幣也大約1000萬而已，因此他認為日本房子並不貴，好奇詢問為何身邊的日本人依然選租房呢？

原PO提到，目前租房每月約8萬到20萬日圓（約新台幣1萬7000元至4萬2200元）不等，因此不解表示「為什麼他們還是租公寓居多？每個月都要繳10萬、20萬不覺得麻煩嗎？」，他更補充，周遭許多在東京工作的人，甚至到孫子出生才會買房。

貼文曝光後，瞬間引起網友熱烈討論，「因為稅金貴」、「不找稅務士，稅金可高達45%以上！！！」、「持有成本超高啊！日本政府認為房子是拿來住」、「養房比租房貴」、「日本持有房子成本比台灣高10倍以上吧？」、「台灣三千萬的房子，一年稅金才幾千塊，稅金還比一台車少」、「日本租屋真的很有保障，可以租到老死房東也不能叫你搬家。」。

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