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淡水三芝九庄輪祀保生大帝 社區創意編織、彩繪阿勃勒種子

今年「淡水三芝九庄輪祀保生大帝」由三芝區公所舉辦保生大帝文化創意工作坊，分別有「創意藝術編織」以及「阿勃勒籤詩創作」，讓在地民眾將藝術創作融入傳統祝壽。（三芝區公所提供）

今年「淡水三芝九庄輪祀保生大帝」由三芝區公所舉辦保生大帝文化創意工作坊，分別有「創意藝術編織」以及「阿勃勒籤詩創作」，讓在地民眾將藝術創作融入傳統祝壽。（三芝區公所提供）

2024/04/13 17:03

〔記者闕敬倫／新北報導〕一年一度的保生大帝祝壽慶典將於4月底舉行，今年度 「淡水三芝九庄輪祀保生大帝」由北新庄過庄至草埔尾，三芝區公所提前舉辦保生大帝文化創意工作坊，分別有「創意藝術編織」以及「阿勃勒籤詩創作」，讓在地民眾將藝術創作融入傳統祝壽，相關作品會在4月23日（農曆3月15日）保生大帝聖誕當天於三芝區慈雲寺展示。

三芝區區長賴小萍說明， 「淡水三芝九庄輪祀保生大帝」為市定無形文化資產，特色在於「有神無廟」的「輪祀」文化，迄今已長達280年有餘，當地居民會主動發心設置點心攤，慰勞參與過庄的所有信眾，不僅展現傳統人情味，更體現保生大帝信仰的慈悲精神。

賴小萍指出，今年保生大帝文化創意工作坊由新北市三芝區樂天社區發展協會協辦，邀請在地居民及興華國小參加，在活動中透過「編織」的藝術創新，展現平安餐的意象以及傳統辦桌文化的魅力；另藉由彩繪阿勃勒種子的活動，詮釋「醫神」保生大帝的仁愛，讓小朋友們了解在地文化信仰的脈絡，最後將保生大帝的詩籤結在阿勃勒種子上，祈求平安。

賴小萍表示，期望透過這次工作坊，讓百年傳承的無形文化資產持續發揚，「淡水三芝九庄輪祀保生大帝祭典」將於4月23、24日在慈雲寺舉行，歡迎國人一同來三芝共襄盛舉。

今年保生大帝文化創意工作坊由新北市三芝區樂天社區發展協會協辦，邀請在地居民及興華國小參加。 （三芝區公所提供）

今年保生大帝文化創意工作坊由新北市三芝區樂天社區發展協會協辦，邀請在地居民及興華國小參加。 （三芝區公所提供）

三芝區公所舉辦保生大帝文化創意工作坊，相關作品會在4月23日（農曆3月15日）保生大帝聖誕當天於三芝區慈雲寺展示。（三芝區公所提供）

三芝區公所舉辦保生大帝文化創意工作坊，相關作品會在4月23日（農曆3月15日）保生大帝聖誕當天於三芝區慈雲寺展示。（三芝區公所提供）

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