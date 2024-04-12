大甲媽回鑾 彰化市交通疏導出爐

大甲媽回鑾預計今晚進入彰化市區，永樂街等市區交通疏導出爐。（警方提供）

2024/04/12 08:42

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽回鑾，今天上午遶境隊伍已進入彰化縣員林市區，預計今晚將從花壇彰員路進入彰化市大埔路，彰化縣警局指出，今晚媽祖鑾轎將駐駕永樂街天后宮，預計深夜至13日凌晨起駕沿中山路北返，警方將視活動進度及現場人潮狀況機動實施道路封閉管制，車輛避免進入市區道路，可改道行駛中山路、中央路、中華西路、金馬路等外圍道路。

彰化縣警局指出，今天上午大甲媽遶境活動至員林市福寧宮時，員林市中山路2段（民權街至靜修路口）實施封閉管制，車輛改道行駛中正路。

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12、13日遶境活動進入彰化市區期間，將視活動進度及現場人潮狀況機動實施道路封閉管制；警方預估，今晚大埔路、永樂街、民族路、中山路等大甲媽隊伍行經路段，都會湧入大批信眾，呼籲車輛避免進入市區道路，可改道行駛中山路、中央路、中華西路、金馬路等外圍道路。

調撥車道方面，12日上午大村鄉中山路（中山路1段6巷口慶安路口，調撥南向車道）；12日中午花壇鄉中山路（慶安橋至中橋街口，調撥南向車道）。

警方指出，大甲媽祖遶境，信眾、陣頭、車隊眾多，遶境沿線及駐駕的宮廟周邊道路交通預期會受影響，為維護遶境活動期間整體交通順暢，他們啟動交通疏導管制計畫，也投入警力維護遶境活動周邊道路交通安全與秩序，呼籲用路人務必配合，尤其遊客於彰化市區路邊停車禁止併排停車，以免影響用路人通行。

大甲媽回鑾將於今晚駐駕彰化市永樂街天后宮，預計會湧入大批信眾，警方嚴陣以待。 （資料照）

大甲媽回鑾將於今晚遶境彰化市區道路，預計永樂街與民族路都會湧入大批信眾，警方嚴陣以待。 （資料照）

大甲媽回鑾將於今晚駐駕彰化市永樂街天后宮，預計永樂街與民族路都會湧入大批信眾，警方嚴陣以待。 （資料照）

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