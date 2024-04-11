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大甲媽駐駕北斗奠安宮 夫妻霸氣「現切4條黑鮪」香客大飽口福

戴妻以俐落的刀法分切黑鮪魚，香客一飽口福。（民眾提供）

戴妻以俐落的刀法分切黑鮪魚，香客一飽口福。（民眾提供）

2024/04/11 20:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕大甲媽祖遶境回鑾，今天行經彰化縣北斗鎮，經營日本料理店的夫妻端出4條黑鮪魚，讓信徒一次吃個夠，也讓鎮民一睹難得現切鮪魚秀。

40多歲戴姓夫妻已經連續16年在北斗圓環設點心站，夫妻倆這幾年固定準備40公斤鮪魚，今年共4尾，聞鮮而來的信徒大排長龍，其中也不乏在地鄉親。

只見夫妻倆以俐落刀法現切整條黑鮪魚，眾人看得目瞪口呆、口水直流，他們用小托盤盛裝一口黑鮪魚。夫妻用這道黑鮪魚大餐一饗辛苦徒步信眾，用這道鮮食一解大家連日的疲勞。

戴先生說，16年前父親重度中風，情況不樂觀，在媽祖庇佑下，重病老父竟奇蹟好轉，與子孫一起度過7年快樂的晚年時光，最後無痛離世。他從此發願為媽祖設點心站，提供白沙屯媽祖香燈腳及大甲媽信眾補給。去年女兒懷孕，剛懷孕1個月時胎相不穩，有流產跡象，讓一家人相當擔心，於是去求大甲媽及白沙屯媽祖，最後終於在去年9月平安順產，在小孫子滿月時，一家人也到拱天宮跟鎮瀾宮跪謝媽祖。

大甲媽回鑾今天清晨進入彰化縣溪州鄉，沿台1線北上，上午8點轉往明道大學及埤頭鄉，下午進入北斗鎮，晚間在北斗市區遶境，駐駕奠安宮。

香客一飽口福。（民眾提供）

香客一飽口福。（民眾提供）

戴妻分切黑鮪魚。（民眾提供）

戴妻分切黑鮪魚。（民眾提供）

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