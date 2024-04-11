捐車禍救援「大蟒蛇」給金門 新竹攤商陳美枝因城隍廟匾額動念

金門縣消防局局長呂英華（左五）率領局裡各級幹部，迎接新竹陳美枝等善心人士捐助跨海而來的救傷利器「大蟒蛇」。（金門縣消防局提供）

2024/04/11 23:18

〔記者吳正庭／金門報導〕新竹市小吃攤商陳美枝代表當地善心人士捐贈金門縣消防局水域救援車後，10日捐贈消防界俗稱「大蟒蛇」、可以用在車禍救傷的「救援脫困索」，讓金門在新竹市後，成為全國第2個各消防分隊都備有救助器材「大蟒蛇」的縣市。

新竹都城隍廟正殿有一方「金門保障」匾額，原意為新竹城隍是國家門戶的保障；而這一方匾額，在陳美枝一次祈求新竹都城隍廟爺保佑時，舉頭看見這塊由光緒皇帝頒賜的匾額，讓她聯想到曾聽縣消防局祕書林俊提及「金門縣消防局因近年組織擴編，大量消防車輛、裝備器材有待充實，經費需求龐大」，她起心動念積極募款，或許「金門保障」是都城隍爺給她的「神示」。

請繼續往下閱讀...

陳美枝去年在眾多善心人士幫助下，合資捐贈金門縣消防局1輛水域救援車，投入金門內陸湖庫水域救援勤務；今年考量捐助金門「救援脫困索」。

金門縣消防局指出，消防局最大勤務量是救護勤務，其中又以車禍案件為要，為提升金門縣消防局該類勤務救援效能，陳美枝陸續捐贈5條救援脫困索，10日全部到位，補足金門縣消防局5個消防分隊車禍救助用。

消防局說，「救援脫困索」（Rescue-Boa），消防界俗稱「大蟒蛇」，用於將患者或受困人員，於侷限空間、無意識狀態等情境下緊急撤離，透過它的專利設計，更有效保護待救者；例如車禍救助勤務中，由救助手破壞建立好救援空間後，救護手兩人搭配即可快速穩固地將病患脫困，隨著消防局後續規劃充實的長短板，補足車禍救援器材，大大提升救援能力；陳美枝補足5處消防分隊，讓救援任務於金門島朝「零死角」邁進，更實實在在地「保障金門」。

消防局長呂英華說，近年因疫情、國際局勢影響，造成縣府財政歲入減少，消防局致力於開源節流，極力向中央爭取預算外，仍有賴民間熱心團體與善心人士挹注資源，以彌補公共服務設備的不足；如今透過祕書林俊居中協調，陳美枝與消防局牽起的善緣，捐贈消防車、救助器材等，提升政府資源效能，實是金門鄉親之福。

金門縣消防局說，「救援脫困索」在消防界俗稱「大蟒蛇」，用於將患者或受困人員，於侷限空間、無意識狀態等情境下進行緊急撤離。（金門縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法