新竹市鳳凰救護志工跨海金門 啟動「新竹都城隍號」水域救援車

新竹市鳳凰救護志工陳美枝（左）代表2000多位善心人士，將「新竹都城隍號」水域救援車象徵性的鑰匙，交給金門縣副縣長李文良（右）。（記者吳正庭攝）

2023/10/31 23:06

〔記者吳正庭／金門報導〕新竹市鳳凰救護志工陳美枝今天前進金門縣消防局，代表2000多位善心人士，完成「新竹都城隍號」水域救援車啟動儀式，讓水域救援車順利投入金門地區水域救援生力軍行列。

金門縣副縣長李文良代表金門縣政府表達感謝時，強調這輛水域救援車得來不易；他說，9月在新竹市參加該車捐車典禮，當時就感受到台灣縣市民間資源力量很大，金門雖有人稱「金雞母」的金門高粱酒產業，但近年受武漢肺炎疫情影響，縣庫減少，如今能獲得善心人士的挹注，以彌補公共服務設備的不足，實是金門鄉親之福。

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在捐車過程幫忙穿針引線的縣消防局秘書林俊說，長期擔任鳳凰救護志工的「美枝姐」，是新竹城隍廟旁「ㄍㄜㄍㄜ羹」傳人，當她知道金門的救援車輛需要俗稱「大蟒蛇（能迅速穩固患者頸椎並直接自腋下搬運）」時，二話不說挺身幫忙，順利讓金門所有分隊都能擁有這樣的救人工具。

林俊說，美枝姐知道金門縣5鄉鎮還有2個鄉鎮沒有水域救援車時，就想方設法要利用募款給新竹市購買消防車的節餘款幫助金門。

陳美枝說，當初募款給新竹市政府時，遇到車子下訂後原定的主要金流中斷，但她沒有放棄，「相信城隍爺會幫助我」；後續透過社群大力分享，號召超過2000人加入捐款，還有許多不認識的人主動帶著現金來城隍廟捐款，有人一捐再捐，「過程中一直被感動。」終於如願。

林俊說，當美枝姐得知金門需要水域救援車時，以金門人王世傑家族早年捐地作為新竹都城隍廟建地的淵源，感動了新竹市政府，同意將添購新竹市消防車的節餘善款，撥出100多萬元給金門縣消防局購車。

陳美枝說，能達成捐車金門的願望，是2000多位善心人士的功勞，對於能將王世傑捐地的這段緣分再引回金門，讓她更覺得感動，如果未來有機會，願意繼續幫助金門。

金門縣消防局表示，水域救援車有別於一般貨卡車，必須於出勤途中拖拉水域船架，需有專責機關檢驗合格的相關拖拉器材，才能合法上路。金門縣消防局自2019年起，持續推動水域救援車合法化，礙於預算及政策，在今天啟動的水域車到位後，還差1輛就能補齊5鄉鎮所需。

善心人士將水域救援車交給金門縣消防局，同時展示「大蟒蛇」等救援工具。（記者吳正庭攝）

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