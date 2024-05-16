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法官石育恩幫涉詐律師鄭鴻威藏300萬 橋頭地院送評鑑委員會

法官石育恩捲入律師鄭鴻威涉詐案，橋頭地院開法官自律委員會，決議將他移送法官評鑑委員會議處。（資料照）

法官石育恩捲入律師鄭鴻威涉詐案，橋頭地院開法官自律委員會，決議將他移送法官評鑑委員會議處。（資料照）

2024/05/16 20:37

〔記者鮑建信／高雄報導〕法官石育恩捲入律師鄭鴻威涉詐案，橋頭地方法院今天召開法官自律委員會，石育恩親自到場說明鄭鴻威交付300萬元買屋等過程，委員們認為石育恩與律師有金錢往來，違反法官倫理等規定，決議送交法官評鑑委員會議處。

石育恩：鄭鴻威委託買預售屋款項

律師鄭鴻威涉嫌洩密等案，經台北地檢署起訴後移審，院方開接押庭，蒞庭檢察官驚爆他曾將300萬元交給橋頭地院法官石育恩藏在辦公室。橋院知悉後立即展開調查，石育恩的說法與鄭鴻威相同，他曾在建設公司任職，這筆錢是鄭鴻威委託買預售屋款項。

橋院日前發布聲明指出，石育恩今年3月間主動陳報，尚未分發到橋院擔任法官前，曾代朋友轉交律師費給涉案律師，而收受現金部分，院方是從媒體報導中知悉，已展開調查釐清真相。

橋院今天下午召開法官自律委員會，石育恩親自出席說明，院方認為他與律師有金錢來往，違反法官倫理等規定，決議移請法官評鑑委員會議處。依法官法等規定，委員會將由法官和律師各3人、1名檢察官和6名社會公正人士所組成。

據悉，石育恩堅稱這筆錢是鄭鴻威委託的購屋款，未涉及不法情事。

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