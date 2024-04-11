iWIN虛擬兒少性影像爭議！衛福部揭3結論：不同圖像依法管理

衛福部表示，未來依照不同色情圖像類型，將按兒少性剝削條例、刑法、兒童及少年福利與權益保障法處理。（資料照）

2024/04/11 22:07

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部保護司、iWIN網路內容防護機構原本研擬納管二次元兒少性影像，引發動漫迷及創作者跳腳，民進黨立委蔡易餘、黃捷、沈伯洋今（11日）邀請衛福部、法務部、ACG協會代表等召開協調會，會議共有3點結論，未來依照不同色情圖像類型，將按兒少性剝削條例、刑法、兒童及少年福利與權益保障法處理。

衛福部次長李麗芬表示，今日協調會共有3點共識，第一點是兒少性影像、以真人所繪製的色情圖畫、AI生成的擬真色情圖畫，將依兒少性剝削條例規定處裡；第二點含二次元創作的動漫，如內容有性暴力、性虐待或人獸性交等，並無藝術性、醫學性或教育性價值，依刑法第235條處理；第三點對於兒少不宜觀看者，則依兒少權法第46條，請平台業者補正相關防護措施，例如警示性防護、阻攔性防護、嚴格年齡限制等。

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蔡易餘也指出，會後再麻煩台北市動漫企劃人員職業工會代為發函請衛福部對今日形成共識部分為法令解釋，讓未來繪師們創作時，不需要再自我審查、處處受限，確保虛擬創作自由。

李麗芬說明，會持續落實與執行兒少保護工作，經由兒少性剝削條例、刑法、兒少權法把關，待收到相關團體來函後，將依照會議結論發布函釋，劃定各別法規管理範圍，執行更明確與具體。

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