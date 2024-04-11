「創意私房」復活 衛福部硬起來強制封網

創意私房被停止解析後，台灣民眾連上網域時，會出現停止解析的畫面。 （示意圖，記者徐子苓翻攝）

2024/04/11 05:30

〔記者黃靖媗、李文馨、邱芷柔、錢利忠／台北報導〕藝人黃子佼被爆出是偷拍影片論壇「創意私房」高級會員，且持有七部未成年性影片，各界關注「創意私房」是否能被封網、下架。對此，衛福部昨表示，已發文函請台灣網路資訊中心（TWNIC）執行；數位部晚間表示，已協調完成封網。

首度引用行政執行法即時處置

數位部前天稱衛福部發出行政命令，才可以配合封網，但「兒童及少年性剝削防制條例施行細則」規定，一定要聯絡不到網路業者才能封網。薛瑞元昨列席立法院社會福利及衛生環境委員會表示，創意私房網站設在國外，如果數位部已說技術上沒有問題，會趕快發文給數位部，先把創意私房封網。衛福部次長李麗芬會後補充，衛福部首度引用「行政執行法」第卅六條，可即時強制「停止解析」（DNS RPZ，意即封網），昨下午已發文請TWNIC執行限制。

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李麗芬說，這次癥結點在於針對情節嚴重的案件是否有辦法「即時封網」，經詢問法務部，要執行扣押必須經法院裁決，時效上恐緩不濟急，因此衛福部首度引用「行政執行法」第卅六條，行政機關為阻止犯罪、危害發生或避免急迫危險，而有即時處置之必要時，得為即時強制。至於未來是否會將此法納入常規手段？李麗芬表示，仍會視個案而定。

針對數位部表示可配合封網「創意私房」，時代力量黨主席王婉諭昨表示，此舉治標不治本，應以阻斷金流作為完整配套，讓想賺錢的人賺不到錢。此外，她也建議，應優先建構跨部會合作的偵查量能，並讓「同一影像全面移除」的適用對象擴大涵蓋成人。

黃子佼緩起訴 北檢聲請再議

另外，藝人黃子佼在偷拍論壇上購買七段兒少性影像，台北地檢署考量黃子佼已認罪、悔悟，依涉犯兒童及少年性剝削防制條例予以緩起訴二年，黃須支付公庫一二○萬元及書立悔過書一份。因持有兒少性影像部分並無告訴人，黃獲緩起訴後，北檢昨已依刑事訴訟法規定，依職權送高檢署再議。

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