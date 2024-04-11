花蓮強震》山區公路邊坡仍不穩 台8線、台9線預警性封閉

交通部今（11）日在行政院院會向行政院長陳建仁報告「交通設施損毀處置及復原重建」。（記者鍾麗華攝）

2024/04/11 12:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部今（11）日在行政院院會向行政院長陳建仁報告「交通設施損毀處置及復原重建」，交通部表示，公路局考量地震後山區公路邊坡仍屬不穩定，除了請用路人近日避免行經山區路段外，為維用路人安全，目前仍在台8線及台9線辦理預警性封閉及時段性放行。

交通部表示，本次0403地震造成花蓮地區公路設施多處災損，導致交通一度中斷；對於公路局能快速的在地震後緊急動員搶災，並迅速搶通台9線蘇花路廊提供區域救災動線，表達對公路局東分局及中分局的肯定與感謝。

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交通部指出，本次0403震災後續省道公路復原重建工程，公路局統計台8線東段13處災點、西段11處災點、台9線7處災點，中期邊坡強化部分均會在113年底完成，長期復建部分將請公路局依規劃時程完成，尤其台8線花蓮路段為觀光重要命脈，尤其是天祥、燕子口等地，另台9線下清水橋為整個蘇花路廊運輸重要通道，將請公路局優先辦理改善，目前公路局均已著手規劃及設計當中，將以用路人行車安全放在第一順位。

交通部表示，公路局考量地震後山區公路邊坡仍屬不穩定，除了請用路人近日避免行經山區路段外，為維用路人安全，目前仍在台8線及台9線辦理預警性封閉及時段性放行。

詳細位置為：1、台9線158K至165K（大清水至崇德路段）因施工需求，於每日6至8時、12至13時、17至19時放行3次，實施夜間封閉。

2、在台8線臨37便道方面，於4月8日起至21日，每日12時、16時30分放行2次；4月22日後依邊坡狀況滾動檢討管制機制。台8線臨37便道仍僅限原可通行5種對象（梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行）。

3、台8線114.6K至184.5K（合歡派出所至太魯閣路段）方面，4月8日起至30日因施工需求，每日8至9時、12至13時及16至17時放行3次，17時以後只出不進，20時實施夜間封閉；另放行後於災修路段內如遇局部災點因施工搶災施工必要時，將採取機動管制。

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