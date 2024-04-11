為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

花蓮強震》山區公路邊坡仍不穩 台8線、台9線預警性封閉

交通部今（11）日在行政院院會向行政院長陳建仁報告「交通設施損毀處置及復原重建」。（記者鍾麗華攝）

交通部今（11）日在行政院院會向行政院長陳建仁報告「交通設施損毀處置及復原重建」。（記者鍾麗華攝）

2024/04/11 12:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部今（11）日在行政院院會向行政院長陳建仁報告「交通設施損毀處置及復原重建」，交通部表示，公路局考量地震後山區公路邊坡仍屬不穩定，除了請用路人近日避免行經山區路段外，為維用路人安全，目前仍在台8線及台9線辦理預警性封閉及時段性放行。

交通部表示，本次0403地震造成花蓮地區公路設施多處災損，導致交通一度中斷；對於公路局能快速的在地震後緊急動員搶災，並迅速搶通台9線蘇花路廊提供區域救災動線，表達對公路局東分局及中分局的肯定與感謝。

交通部指出，本次0403震災後續省道公路復原重建工程，公路局統計台8線東段13處災點、西段11處災點、台9線7處災點，中期邊坡強化部分均會在113年底完成，長期復建部分將請公路局依規劃時程完成，尤其台8線花蓮路段為觀光重要命脈，尤其是天祥、燕子口等地，另台9線下清水橋為整個蘇花路廊運輸重要通道，將請公路局優先辦理改善，目前公路局均已著手規劃及設計當中，將以用路人行車安全放在第一順位。

交通部表示，公路局考量地震後山區公路邊坡仍屬不穩定，除了請用路人近日避免行經山區路段外，為維用路人安全，目前仍在台8線及台9線辦理預警性封閉及時段性放行。

詳細位置為：1、台9線158K至165K（大清水至崇德路段）因施工需求，於每日6至8時、12至13時、17至19時放行3次，實施夜間封閉。

2、在台8線臨37便道方面，於4月8日起至21日，每日12時、16時30分放行2次；4月22日後依邊坡狀況滾動檢討管制機制。台8線臨37便道仍僅限原可通行5種對象（梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行）。

3、台8線114.6K至184.5K（合歡派出所至太魯閣路段）方面，4月8日起至30日因施工需求，每日8至9時、12至13時及16至17時放行3次，17時以後只出不進，20時實施夜間封閉；另放行後於災修路段內如遇局部災點因施工搶災施工必要時，將採取機動管制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花蓮強震》驚悚視角曝光！巨量落石近在咫尺 及時躲明隧道保命
2024/04/09 08:33

花蓮強震》驚悚視角曝光！巨量落石近在咫尺 及時躲明隧道保命
花蓮強震》王國材：台8線4/10搶通、蘇花將另鋪設便橋供大型車行駛
2024/04/08 17:16

花蓮強震》王國材：台8線4/10搶通、蘇花將另鋪設便橋供大型車行駛

台南產業園區看俏 國家級景觀宅現身
台8線91K南投仁愛鄉路段坍方 落石一度阻斷交通
2024/04/08 21:09

台8線91K南投仁愛鄉路段坍方 落石一度阻斷交通
台8線搶通！ 4/21前「每天開放2班次」、夜間封閉
2024/04/07 16:06

台8線搶通！ 4/21前「每天開放2班次」、夜間封閉

免充電的電車？e-POWER車主老實說
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播