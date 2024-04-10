週四溫度回升 4縣市紫外線「過量級」

週四東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。（資料照）

2024/04/10 23:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（11日）東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；另外，台南市、高雄市、屏東縣及台東縣紫外線指數為紅色「過量級」，外出須留意防曬。

中央氣象署預報，明天水氣更少，剩下東部及東南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部及西半部山區有局部短暫陣雨；另外，今晚澎湖、蘭嶼及綠島易有較強陣風；近期地震仍頻繁，加上午後山區仍有機會降雨，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石。

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溫度方面，明天溫度進一步回升，尤其北台灣回溫明顯，高溫可以和中南部一樣來到28至31度，而東半部也有26至28度，白天普遍溫暖微熱，清晨則稍有涼意，北部及東北部低溫約19度，其他地區20至23度，西半部日夜溫差較大。

天氣風險公司提醒，週五到週末（12至14日）北部、東北部雲量偏多，中南部及花東地區大致為多雲到晴，但因白天溫度高，熱力作用明顯，各地山區午後會有雲層發展帶來局部降雨，有機會往大台北、東半部平地延伸，下半天到入夜前仍要留意可能會有午後雷雨機率。同時中南部局部地區持續有32至34度或更高溫度的機會，外出時要持續做好防曬以及防中暑的準備。

紫外線指數方面，明天台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為紅色「過量級」；其餘縣市為橘色「中量級」與「高量級」。

空氣品質方面，明天環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為及馬祖、澎湖「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，明天北台灣高溫可以和中南部一樣來到28至31度，東半部也有26至28度，清晨北部及東北部低溫約19度，其他地區20至23度。（擷取自中央氣象暑網站）

紫外線指數方面，明天台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為紅色「過量級」；其餘縣市為橘色「中量級」與「高量級」。（擷取自中央氣象暑網站）

空氣品質方面，明天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為及馬祖、澎湖「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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