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台南札哈木部落大學開學 原民工藝傳統藝術課程火熱出爐

台南市札哈木部落大學展示傳統服飾工藝特色課程的作品。（記者洪瑞琴攝）

台南市札哈木部落大學展示傳統服飾工藝特色課程的作品。（記者洪瑞琴攝）

2024/04/10 23:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市札哈木部落大學新學期要開學了！今（10）日展示傳統服飾工藝特色課程的作品，呈現原住民族璀璨亮眼的工藝傳統藝術，宣告今年度課程火熱出爐，讓更多人有機會深入認識各族群內涵，更喜愛原住民文化。

台南市原住民族事務委員會表示，為了因應數位學習時代的來臨，特別開設AI數媒課程，另將精彩的課程製作成線上教材供民眾選讀，在「e等公務園」線上學習平台可免費選讀「保護原住民族傳統智慧創作」、與「原住民族身分認同權-姓名與身分」課程；也同時結合南市7所社區大學開課，課程內容豐富。

除此之外，今年也將結合南市原住民文化會館、文物館合作文化推廣課程，不只偕同圖書館舉辦族語繪本故事屋等，也將原住民族文化課程導入社區大學，透過推廣課程、部落小旅行活動方式，搭起社區間資源連結網絡。

台南市原住民委員會主委白惠蘭 Salau Kaljimuran 頒發講師聘書，肯定講師們對部落大學的認同感及教學熱忱。白惠蘭表示，重視族人的權益與生活知能，開辦性別平等影展、青少年自主教育獵人夏令營等活動，並積極輔導族人考取資訊軟體證照提升就業職場力，而文化保留及創新更是市府推動重點。

台南市長黃偉哲表示，台南市札哈木部落大學開辦至今己邁入第12年，不論是傳統服飾、美食、族語、文化祭儀，手作編織等，都感受到每位老師對傳統所投注的熱情及的使命感，他們用心努力延續各族的傳統文化。

台南市札哈木部落大學新學期，開設AI數媒課程，以及線上教材供民眾選讀。（記者洪瑞琴攝）

台南市札哈木部落大學新學期，開設AI數媒課程，以及線上教材供民眾選讀。（記者洪瑞琴攝）

台南市札哈木部落大學透過老師群帶領學員認識各族群文化。（記者洪瑞琴攝）

台南市札哈木部落大學透過老師群帶領學員認識各族群文化。（記者洪瑞琴攝）

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