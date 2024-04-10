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花蓮強震》台中百年餅店義賣太陽餅 「你買餅，我捐款」

陳允寶泉4月11日到13日舉行太陽餅義賣活動「你買餅，我捐款」，捐助於花蓮地震受難居民及救災所用。（記者蔡淑媛攝）

陳允寶泉4月11日到13日舉行太陽餅義賣活動「你買餅，我捐款」，捐助於花蓮地震受難居民及救災所用。（記者蔡淑媛攝）

2024/04/10 20:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕花蓮規模7.2地震造成10多人死、1000多人傷，台中百年餅店陳允寶泉4月11日到13日發起太陽餅義賣活動「你買餅，我捐款」，捐助災區受難居民及救災，提供需要的支援與援助。

陳允寶泉在921大地震、日本311海嘯、2014年北捷事件、2021年太魯閣號事故以及2023年土耳其地震等重大災難時，分別發起義賣和公益活動，短短幾天義賣即獲熱烈響應，近年已捐出超過300萬元。311地震時，寶泉捐出1000多盒太陽餅和鳳梨酥到日本災區，這次台灣地震，有日本遊客上週特地來店裡感謝，為台灣加油打氣。

陳允寶泉總經理翁羿琦說，一開始以為地震影響有限，但這幾天不斷看到新聞報導救災人員冒著生命危險，深入地震災區救難，更看到災民的勇氣，深受感動，決定發起義賣活動，為災區送去更多支持與希望。

翁羿琦說，這次義賣商品推出太陽餅，不但是店內的明星商品，銷售第一，更是獲得台中十大伴手禮首獎、金口碑獎等肯定，太陽餅也象徵希望與陽光，期盼能為災民帶來希望，陳允寶泉設定目標希望能銷售3000盒共3萬顆太陽餅，義賣金額將捐贈至花蓮震災募款專案帳戶，希望大家共襄盛舉，為花蓮地震救援貢獻心力。

這次花蓮強震義賣活動，將在陳允寶泉台中的3個門市舉行，包括自由路總店、台中高鐵店以及台中火車站店，也可透過陳允寶泉官方網站「花蓮震災義賣」專區選購，免運費。

日本遊客看到這次花蓮強震，上週到陳允寶泉感謝店家311地震時捐餅到災區為災民打氣。（陳允寶泉提供）

日本遊客看到這次花蓮強震，上週到陳允寶泉感謝店家311地震時捐餅到災區為災民打氣。（陳允寶泉提供）

陳允寶泉將於4月11日至13日舉行太陽餅義賣活動，捐助於花蓮地震受難居民及救災所用。（記者蔡淑媛攝）

陳允寶泉將於4月11日至13日舉行太陽餅義賣活動，捐助於花蓮地震受難居民及救災所用。（記者蔡淑媛攝）

日本遊客看到這次花蓮強震，上週到陳允寶泉感謝店家311地震時捐餅到災區為災民打氣。（陳允寶泉提供）

日本遊客看到這次花蓮強震，上週到陳允寶泉感謝店家311地震時捐餅到災區為災民打氣。（陳允寶泉提供）

翁羿琦說，陳允寶泉在日本311地震時捐出1000多盒的太陽餅及鳳梨酥到災區，被寫在日本感謝的書中，有日本遊看到，上週特地來致謝。（記者蔡淑媛攝）

翁羿琦說，陳允寶泉在日本311地震時捐出1000多盒的太陽餅及鳳梨酥到災區，被寫在日本感謝的書中，有日本遊看到，上週特地來致謝。（記者蔡淑媛攝）

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