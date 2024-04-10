南市博館藏「同治8年重建臺灣縣署樑籤」 登錄市定古物

台南市立博物館典藏「同治8年重建臺灣縣署樑籤」，獲公告指定為「一般古物」。（圖由台南市立博物館提供）

2024/04/10 16:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市立博物館典藏「同治八年重建臺灣縣署樑籤」，獲南市古物審議委員一致肯定其價值，經南市政府公告指定為「一般古物」，為南市博近百年來、數千件典藏再添珍貴寶藏。

南市博指出，此件為清同治8年臺灣縣署（今成功國小校址）因震災毀損，時任臺灣縣知縣白鸞卿報請重建。縣署原址在進入日治初期時，曾充當台南衛戍病院，之後因政府欲興建明治公學校校舍而拆除原建物。

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這次「同治8年重建臺灣縣署樑籤」指定為「一般古物」，與南市博另件同為一般古物的「清代吏治箴言匾」，皆出自臺灣縣知事白鸞卿之手，兩者皆是清代臺灣縣署興修沿革及地方行政機構的歷史見證，也是間接紀錄同治元年大地震的珍貴文物。

「樑籤」之所以稱之為籤，主要源自其造型近似人們在宮廟中抽籤時的籤，故得此名。樑籤形狀為長條狀，分為上、中、下3部分。上端籤頭為朱色葫蘆形，中、下端為籤身，並以毛筆寫著「大清同治乙巳年臘月吉日 賞戴花翎補用知府即補同知直隸州知臺灣縣事白鸞卿重建」字樣。

樑籤是台灣早期每逢官衙、宮廟及公共場所新建或修竣後，除雕刻石碑及刊刻木牌外的另一種紀念形式，並會在上面題寫相關的年代、關係人與事件內容等紀念文字後，再置於樑下。

南市博館長王世宏表示，南市博擁有豐碩典藏，現藏近5600件各式文物，目前經指定為一般古物共有10件，另尚有約80件具有價值、潛力的藏品，博物館將持續提報具文化資產價值的典藏，厚植典藏硬實力，呈現這片土地過往豐富物質文化，成為民眾認識過往歷史的渠道。

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