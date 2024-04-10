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北市建案地下室開挖逾14公尺 須對鄰近住戶辦施工說明會

台北市建築管理工程處強化對地下室開挖工程管理，要求開挖深度超過14公尺或地下室超過4層的建築工程，營造廠須邀集附近住戶舉辦施工說明會，並委託專業公會針每月實施全面檢查等措施。（台北市建管處提供）

台北市建築管理工程處強化對地下室開挖工程管理，要求開挖深度超過14公尺或地下室超過4層的建築工程，營造廠須邀集附近住戶舉辦施工說明會，並委託專業公會針每月實施全面檢查等措施。（台北市建管處提供）

2024/04/10 11:03

〔記者何玉華／台北報導〕台北市建築管理工程處強化對地下室開挖工程管理，要求開挖深度超過14公尺或地下室超過4層的建築工程，營造廠須邀集附近住戶舉辦施工說明會，並委託專業公會針每月實施全面檢查等措施，希望透過專業公會協助工地檢查及落實承、監造人檢查簽證責任，提升施工品質及施工安全，避免發生重大災害損鄰，也維護周邊鄰房安全。

北市過去一年發生多起地下室開挖塌陷事件，包括今年2月發生在慶城街的建案工地施工，造成側溝及道路坍塌，建管處表示，鑒於地下室開挖時施工安全風險較高，已針對地下室開挖工地訂定強化管理措施，包含開挖深度超過14公尺或地下室超過4層的建築工程，要求營造廠邀集附近住戶舉辦施工說明會、委託專業公會針對地下室開挖、包含連續壁施作的工地，每月實施全面檢查、設置監測數據告示牌、增加申報導溝及每層支撐勘驗項目、擴大施工計畫審查會適用範圍等措施。

建管處表示，透過專業公會協助工地檢查及落實承、監造人檢查簽證責任，提升建築物施工品質及施工安全，避免發生重大災害及維護周邊鄰房安全。另外，在基泰大直損鄰案發生案，已逐步訂定施工管理精進作為，包含實施委託專業公會進行樓板勘驗隨機抽查、損鄰規則修法導入第三方專業公會認定複核機制、建築資訊e點通新增施工進度查詢功能提供民眾即刻查詢施工進度、增訂工程放樣勘驗及竣工前應辦理透地雷達檢測等措施。

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