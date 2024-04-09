高雄鳳梨今年外銷可望成長2成，獎勵搶先佈局紐西蘭市場。（記者陳文嬋攝）

2024/04/09 22:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳梨進入產季，農業局預估今年整體外銷市場可望成長2成以上，農業部今簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，農業局早於上月獎勵拓銷美加紐澳市場搶先佈局，將攜手貿易商搶攻紐西蘭新市場；此外，國內市場上架各量販店，周末攜手全聯推出「高雄鮮削鳳梨」，不會削鳳梨也能方便食用。

高雄鳳梨收穫面積962公頃，約占全國1成3，今年產量5萬多公噸，主要集中大樹、內門、大寮及鳥松等區，品種以金鑽鳳梨為主，產季從3月底到6月，外銷市場以日本為大宗。

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農業局今年擴大銷日市場，上月進軍日本東京食品展，吸引不少通路接洽購買，拿下500噸訂單，目前簽訂外銷供果園70公頃，帶動整體外銷市場預估成長2成以上，將可達近4千公噸。

農業部今簽署台灣蔬果輸紐輸出計畫，台灣鳳梨即日起可輸往紐西蘭，農業局早於3月下旬推出高雄市農特產品美加紐澳市場拓銷獎勵計畫搶先佈局，由農民團體供應優質果品，可獲得獎勵金每公斤1元、上限10萬元，外銷業者依市場特性執行拓銷計畫，可獲得最高50萬元獎勵金，農業局將積極與貿易商接洽，努力將高雄鳳梨打入紐西蘭新市場。

高雄鳳梨也搶攻國內市場，上架家樂福、大潤發、全聯等大型量販店，本周末起攜手全聯推出「高雄鮮削鳳梨」，讓不會削鳳梨的民眾也能方便食用。

此外，高雄首選電商平台配合農業部「台灣果然好滋味」活動，當季水果如鳳梨、芭樂、香蕉、木瓜、蓮霧及青梅，買500元折50元，滿1千元折120元。

高雄鳳梨今年外銷可望成長2成，獎勵搶先佈局紐西蘭市場。（記者陳文嬋攝）

高雄鳳梨今年外銷可望成長2成，獎勵搶先佈局紐西蘭市場。（記者陳文嬋攝）

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