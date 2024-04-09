桃市原住民族文化創意產業園區 邀民眾命名送獎金

桃園市政府原住民族行政局為國際原住民族文化創意產業園區舉辦命名徵稿活動。（桃園市政府提供）

2024/04/09 17:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大園區國際原住民族文化創意產業園區目前正改善漏水等相關缺失並辦理驗收中，預計4月底點交給原住民族行政局、於8月1日「原住民族日」開幕。原民局為此舉辦園區命名徵稿活動，盼以中文為主、鼓勵使用原民語言與英文字母為輔，邀民眾投稿，預計徵稿到22日止。

斥資9億元新建的國際原住民族文化創意產業園區，周邊有陽光劇場、原民語言傳播大樓、橫山書法園區，鄰近桃園國際機場、高鐵桃園站與桃園機場捷運，交通便利，可望成為原民傳播、影視、娛樂、生活工藝、文化演繹等產業的發展基地。

請繼續往下閱讀...

園區正由廠商進行缺失改善並辦理驗收中，預計4月底點交後，原民局安排於8月1日結合原住民族日舉辦開幕典禮，屆時將有音樂分享會，並結合園區的多功能複合式空間、進駐商家產品展售，吸引民眾前來同歡。

原民局指出，喜迎園區開幕，即起舉辦命名徵稿活動，盼邀民眾共同發揮創意，為園區尋求創新且好記的名稱，徵稿活動到22日中午12點截止，不限國籍、開放年滿18歲民眾報名，經委員評選後，優勝者一名將獲得獎金5000元，其餘入選者4名也可獲頒獎金1500元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法