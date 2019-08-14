5.6億元的桃園流行音樂露天劇場 11月動工

2019-08-14 21:32

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府規劃在航空城願景館4.2公頃基地，規劃原住民族文化為主休閒聚落，除「國家級原住民族文化創意產業園區」、「原住民族電視台」外，還有「桃園流行音樂露天劇場」，總經費達21億元，市府將自籌7.5億元，其中，流行音樂露天劇場總經費5.6億元列為第1期工程，將於今年11月動工。

桃園流行音樂露天劇場，是由文化局執行，已經爭取到文化部全額補助5.6億元經費，將列為第1期工程，預計11月動工、明年9月完工，其他的「原住民族電視台」及「國家級原住民族文化創意產業園區」則列為第2期工程，預計明年6月動工、後年6月完工。

「原住民族電視台」是原住民族委員會所屬的原住民族文化事業基金會管轄，所需費用約5.9億元，由原民會全額負擔，另「國際原住民族文化創意產業園區」為市府原民局負責，所需經費約3.7億元，原民會已經同意補助2億元，市府原民局將自籌1.7億元，另4.2公頃基地除3大主體工程外，還有許多公共空間降進行綠美化工程，初估經費約5.8億元，這部分也要市府負擔。

另外，「原住民族電視台」也會成為原住民族文化事業基金會永久會址，未來將待市府取得土地產權後，無償撥用給原民會。

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，聽取原民局針對「國際原住民族文化創意產業園區」專題報告後指出，「國家級原住民族文化創意產業園區」等3大工程未來都由新工處發包，請把握辦理期程，讓該園區成為展現桃園原民文化的亮點。

桃園流行音樂露天劇場面積約2.2公頃，將興建容納1萬5千人露天草地廣場，地下停車場提供汽車停車格254格、機車571格、演出人員休息室、辦公室空間、公共廁所等，以及周邊景觀植栽工程、燈光照明等工程。

原民局長林日龍說，「國際原住民族文化創意產業園區」將設置多媒體互動資訊裝置，室內空間則規劃展覽區、主題商店聚落及選品店等設施，並規劃藝術家、設計師及專業業師進駐，舉辦手作體驗課程、講座及原民文創商品設計競賽，並舉辦原住民族國際音樂節、原住民族聯合豐年祭與假日市集等活動，展現桃園的原住民族特色，帶動原住民族的文創發展。

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