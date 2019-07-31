航空城協議價購紛擾不斷 鄭文燦2度要求地政局對抗網路假消息

2019-07-31 17:05

［記者謝武雄／桃園報導］桃園航空城區段徵收計畫從7月15日起展開協議價購說明會，至今地主意見不斷，桃園市長鄭文燦於上週市政會議要求地政局擬定完善說帖，對抗網路不實訊息流竄，今天市政會議更直接要求地政局掌握土地協議價購作業3大原則，並在說明會中詳細向市民說明，正面回應網路流竄的錯誤假資訊，保障居民的權益。

鄭文燦要求，地政局與大園區公所持續合作，掌握土地協議價購作業原則，包括未經農地重劃地區者抵價地比例為41％、建地配地比例朝1:1的目標規劃、地價區段化以縮小標準差等3原則。

鄭文燦說，首先要澄清的是，協議價購的價格不等於區段徵收市價，目前抵價地比例已獲內政部核定，一般農地為41％、特農為46％，因此未來提供抵價地總數會超過42％以上土地供民眾選配；另基於維護居住正義精神，且事關居民重建居所的權益，不論是甲建、乙建或農業區建地目，目前容積率均高於住二、住三，因此市府會盡力達成建地1坪約略能換回1坪目標。

鄭文燦表示，第3則是桃園航空城計畫徵收範圍大，目前各地區的地價採用區段化的方式，縮小標準差，讓同一區段的地價差異不至於過大，以順利完成土地協議價購作業程序。

最後鄭文燦也指出，土地協議價購說明會當中，部分居民針對地價方面仍有不同意見，也請市府地政局協助記錄，供市府事後討論或調整的可能，避免讓不必要的假資訊流竄，影響到土地協議價購作業的推動進度。

鄭文燦也提到，未來區段徵收的地價核定會依照土地徵收市價補償查估辦法規定辦理，並審慎評估地價合理性，送桃園市地價評議委員會審議，作為將來分配抵價地跟徵收補償的標準，上述原則會責請地政局完善向市民朋友說明，也請大園區公所協助地政局邀集各里里長，讓里民獲得正確的資訊。

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