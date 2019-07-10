鄭文燦拜訪沃斯堡國際機場 為航空城加分

2019-07-10 22:46

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦於美國時間9日在達拉斯進行參訪，除與學者進行早餐會外，更參觀達拉斯－沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport）拜會副總裁John Ackerman；據悉，達拉斯與桃園為姊妹城市，桃機也與沃斯堡國際機場為姊妹機場，鄭文燦也希望參考沃斯堡國際機場發展模式，推動桃園航空城產業發展。

鄭文燦在聽取達拉斯機場的機場周邊開發計畫簡報後表示，「機場經濟學」就是讓機場利益來帶動整體城市發展，這也是桃園推動航空城當中最重要的一環，相信桃園機場會是達拉斯機場在亞洲最好的夥伴，未來可針對機場周邊開發計畫多交流，盼增加桃園機場國際競爭力。

鄭文燦說，桃園正在進行航空城開發計畫，可以與達拉斯沃斯堡國際機場雙邊深入交流，因為兩地區位類似，桃園是航空城、達拉斯機場則為美國空運中心，都是相當方便的中繼樞紐，桃園機場周邊設置約120公頃自由貿易區及可供工商業使用的產業專區。

鄭文燦說，他也會建議桃園機場營運單位，可前來達拉斯機場參訪、考察，他也十分樂見雙邊機場未來的任何合作可能。

另外，鄭文燦上午也與當地學者進行早餐會，雙方針對美中貿易戰、台灣高等教育現況、未來國際情勢等議題深入座談。

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