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北市國小推翻轉「下課40分鐘」 學生向蔣萬安喊：國中也要

蔣萬安下場與學生打籃球。（記者田裕華攝）

蔣萬安下場與學生打籃球。（記者田裕華攝）

2024/04/08 18:18

〔記者蔡思培／台北報導〕4月4日是兒童節，台北市長蔣萬安去年推出「翻轉上下課」，讓北市國小選定一天將上課、下課時段顛倒，讓學生成為學習的主人，但許多學校卻另排課程或規劃才藝發表會，喪失翻轉上下課原本美意。蔣萬安今前往實施翻轉上下課的明湖國小視察，有學生在操場打球，也有人在教室內打牌、玩遊戲，學生都很享受翻轉上下課，更有學生向蔣喊話希望國中也有翻轉上下課。蔣表示，今年實施狀況較去年好很多，孩子發揮想像力就是超能力，最重要的是希望培養孩子獨立思考。

蔣萬安今下午前往實施翻轉上下課的明湖國小視察，球場、操場上都可見運動中的孩童，學生們看到蔣萬安馬上擁上前，蔣也一度下場與學生打起籃球。蔣隨後也前往教室內與其他學生玩牌、並觀察學生如何組裝機器車。多數學生都很喜歡翻轉上下課。更有同學表示明年就要畢業，向蔣喊話未來國中也可推出翻轉上下課，蔣聽則笑稱「評估一下」。

台北市去年兒童月推出翻轉上下課，今年也持續辦理，全市國小可在4月選擇一天進行上下課翻轉（上課10分鐘、下課40分鐘）。學校可根據學生需求，盤整並適度開放校內空間與提供資源，並安排人力維護學生與校園安全，讓學生成為自己學習的主人。

蔣萬安表示，今年翻轉上下課實施狀況較去年好很多，明湖國小等相關學校落實都有達到當初設定的初衷，也就是讓孩子成為學習的主人；明湖國小校長特別設計調查表，也與家長溝通說明，更爲了孩子安全起見，低、中、高年級分段實施。有孩子安排戶外球隊運動、或是室內棋藝、桌遊，蔣認為讓孩子發揮想像力，就是他們的超能力，最重要的是希望培養孩子獨立思考、判斷、決定、負責的能力。

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