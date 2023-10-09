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世客博10/15閉幕 4大特色市集「等路」一站購足

世客博「桃客饗樂」配置可容納200人的共食區桌椅，讓民眾可以在品味美食的同時，能有舒適的用餐環境。（記者李容萍攝）

世客博「桃客饗樂」配置可容納200人的共食區桌椅，讓民眾可以在品味美食的同時，能有舒適的用餐環境。（記者李容萍攝）

2023/10/09 22:47

〔記者李容萍／桃園報導〕由桃園市政府主辦「2023世界客家博覽會」展期即將於15日閉幕，除了世界館、台灣館兩大主題展館，主場館旁的「桃客饗樂」、「好客等路」、「串客派對」與「好客農市」等4大特色市集，適逢國慶連假期間，吸引民眾把握機會一站購足，樂幫親朋好友帶點「等路」回家。

其中，「桃客饗樂」除了桃園在地特色美食應有盡有，還有來自各縣市的美食名攤，市集內有傳承三代的老店和傳統客家美食，如客家菜包、水粄及野薑花粽等，以及研發各式創意客家美食、點心，例如客家小炒美式漢堡及擂茶雞蛋糕等，傳統結合創新蹦出新滋味，讓喜歡挑戰創意料理的民眾大飽口福。

桃園市政府為提升「桃客饗樂」市集的舒適度，場內搭設8米高大型篷房帳，搭配全區灑水降溫系統、掛設48盞風扇及設置2台水冷扇，配置可容納200人的共食區桌椅，讓民眾在品味美食的同時，能有舒適的用餐環境。

外型洋溢濃濃客家味的「好客等路」市集，被列為世客博必訪景點之一，匯聚全國15個縣市優質的客家特色伴手禮，精選包括「客風工藝品」、「客庄茶業」、「客家美食」等超過200項商品，有榮獲桃園金牌好禮的優質茶飲品、蜂蜜等；獨具客家風味的擂茶、仙草、客家麻糬口味的義式冰淇淋和台式冰飲；歷經九蒸九晒融合溫潤醇厚的柑橘和麥芽焦甜味與茶香的酸柑茶啤酒；客家料理必備的油蔥酥和外銷隱形冠軍的洋傘。

於「好客等路」不限金額消費加桃園票據1張，有機會於閉展後抽到電動車等獎品，當日累計消費滿500元另有限量福袋彩球抽獎；特色市集開放時間週一至週四為上午11點至晚上7點，國慶連假和週五至週日則是從上午11點開放至晚上9點。

集結全國客家美食、客家特色伴手禮，在世客博「桃客饗樂」、「好客等路」可以一站購足。（記者李容萍攝）

集結全國客家美食、客家特色伴手禮，在世客博「桃客饗樂」、「好客等路」可以一站購足。（記者李容萍攝）

集結全國客家美食、客家特色伴手禮，在世客博「桃客饗樂」、「好客等路」可以一站購足。（記者李容萍攝）

集結全國客家美食、客家特色伴手禮，在世客博「桃客饗樂」、「好客等路」可以一站購足。（記者李容萍攝）

世客博「桃客饗樂」搭設8米高大型篷房帳，讓民眾可以舒適採買。（記者李容萍攝）

世客博「桃客饗樂」搭設8米高大型篷房帳，讓民眾可以舒適採買。（記者李容萍攝）

世客博「桃客饗樂」集結各式客家美食攤位。（記者李容萍攝）

世客博「桃客饗樂」集結各式客家美食攤位。（記者李容萍攝）

世客博「桃客饗樂」集結各式客家美食攤位。（記者李容萍攝）

世客博「桃客饗樂」集結各式客家美食攤位。（記者李容萍攝）

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